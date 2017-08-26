(Görüntülü Haber)Bursa Bakan Özhaseki Senede, 500 bin bağımsız birimi yenilemeyi planlıyoruz (4)

\'HER SENE 100-150 ARITMA TESİSİ YAPACAĞIZ\' Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yapımı 7 ayda tamamlanan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü binasını hizmete açtı. İçerisinde 20 yatak kapasiteli misafirhane, ana sınıfı, toplantı salonu, yemekhane ve 180 kişilik çok amaçlı konferans salonu bulunan 9 bin metrekarelik alan üzerindeki 6 katlı hizmet binanısının açılışında konuşan Bakan Özhaseki, şunları söyledi Hedefimiz 2023 yılında ev ve işyerlerinden çıkan atık suların hepsini temizlemiş olarak tabiata vermek. Her sene de 100-150 adet arıtma tesisi yapmaya devam edeceğiz. Eskiden denizlerimizde gemilerin atık alımları hizmetini kimse vermiyordu. Gemilerde ne kadar kirlilik var ise denize verilirdi. O da bizim sahillerimize vururdu. Son 15 yılda, 269 adet atık alım tesisi yapıldı. Mavi bayraklı plaj sayısında şu anda dünya ikincisiyiz. 2012-2014-2016 yıllarında ozon tabakası koruma onur ödülünü alan ülke biz olduk. Yani, ülke olarak bir taraftan binbir türlü belalarla uğraşırken, bir taraftan da çevre hususunda binbir türlü faaliyeti yapmaya devam ediyoruz. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde yeni hizmet binası faaliyete açıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------- -Açılıştan görüntüler -Bakan Özhaseki\'nin konuşması Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)