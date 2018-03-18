(Görüntülü Haber) Burdur'da kick boks heyecanı





Mesut MADANBURDUR, (DHA)



Burdur\'da kick boksçular kuşak sınavı heyecanı yaşadı.



Burdur Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu\'nda yapılan kuşak sınavına minik, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde 80 sporcu katıldı.



Kick Boks İl Temsilcisi Deniz Sögü Koç, 2018 yılının Mart ayı kuşak imtihanını yapıyoruz. 80 sporcumuz katılıyor. Kuşak imtihanları yılda dört defa yapılıyor dedi.

Burdur\'da kick boksa oldukça fazla ilgi olduğunu anlatan Koç, 300 lisanlı sporcunun kick boks yaptığını anlattı.



Sınavda başarılı olanlar bir üst kuşağa terfi etti.