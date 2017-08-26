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(Görüntülü Haber)BURDUR'da, 368'inci kısa dönem 37 jandarma er için yemin töreni düzenlendi

BURDUR'da, 368'inci kısa dönem 37 jandarma er için yemin töreni düzenlendi

26 Ağustos 2017 13:37

BURDUR\'da, 368\'inci kısa dönem 37 jandarma er için yemin töreni düzenlendi. Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu\'nda düzenlenen törene Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Tank Albay Aytaç Tokçalar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından 368\'inci kısa dönem erler yemin etti. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Muzaffer Canbal\'ın konuşmasının ardından birliğe ilk katılan er ile çeşitli branşlarda dereceye giren erlere ödül verildi. \'Kınalı Ali\' filminin izlenmesi ve yemin eden erlerin Jandarma Marşı\'nın söylemesinden sonra askerler aileleri ile hasret giderdi.

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