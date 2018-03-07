(Görüntülü Haber)Bu köprüyü bilerek sallayana 109 lira para cezası

Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA)- NEVŞEHİR\'in Avanos ilçesinde \'Sallanan Köprü\' olarak bilinen 45 yıllık asma köprüyü sallayanlara, zabıta tarafından Kabahatler Kanunu\'na göre 109 lira para cezası uygulanıyor. Avanos ilçesinde Kızılırmak üzerinde kurulu, tahta ve çelik halatla direklerden yapılma, 45 yıllık asma köprü, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Bahçelievler ile ilçe çarşısını birbirine bağlayan, yayaların kullandığı 2.5 metre eninde, 180 metre uzunluğundaki asma köprü, bölgede \'Sallanan Köprü\' olarak biliniyor. Geçişler sırasında esneyen ya da sallanan köprü, yayalara korku ve heyecanı bir arada yaşatıyor. Ancak, muziplik yapıp, köprüyü sallayan ya da zıplayan kişilere ise belediye tarafından Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası kesiliyor. Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, köprünün 1973\'ten beri hizmet verdiğini söyleyerek, \'\'Köprümüz iki kez onarım görüp, çelik halatlarla, çelik direklerle sağlamlaştırıldı. 180 metrelik köprü, geçişler sırasında sallandığı için halk arasında \'Sallanan köprü\' olarak biliniyor. Kızılırmak üzerindeki bu köprümüzden geçişler sırasında bazı gençler muziplik olsun diye zıplayıp, sıçrayarak köprüyü daha sallantılı hale getiriyor. Böyle yapanlara, belediye zabıtamız tarafından Kabahatler Kanunu uyarınca 109 lira para cezası kesiyoruz. Köprü üzerinde selfie çekenler, bunları sosyal medyada paylaştıkça, köprünün ünü daha da artıyor. Ayrıca, gelin ve damatlar için de düğün fotoğrafı açısından köprü, güzel bir görsellik sunuyor\'\' dedi. Köprünün Bahçelievler ve 4 mahalleye açılan çarşı arasında yaya ulaşımında önemli rol oynadığına dikkat çeken Başkan İnce, \'\'Köprümüzü ben Romanya\'nın Budapeşte kentindeki Buda ve Peşte olmak üzere iki yakasını birleştiren köprülere benzetiyorum\'\' diye konuştu.