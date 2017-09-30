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(Görüntülü Haber)Bodrum'da çöplük yangını

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki katı atık depolama alanında, yangın çıktı

30 Eylül 2017 15:20

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki katı atık depolama alanında, yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yokuşbaşı Mahallesi\'ndeki katı atık depolama alanında bu sabah, yangın çıktı. Çöplüğün girişindeki kuru tahta parçalarının bulunduğu alanda başlayan yangın sonrası gökyüzünü duman kapladı. Ekipler, yoğun dumandan dolayı yangına müdahale etmekte zorlandı. İtfaiye ekiplerine destek için orman ekipleri de çöplüğe gelerek çalışma yaptı. Çöplük alanda çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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