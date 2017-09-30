(Görüntülü Haber)BM’den, Suriye’ye 9 ayda 2 bin 775 TIR yardım gitti

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye\'nin İldib kenti ve kırsalında yaşayan sivil halka, 9 ayda 2 bin 775 TIR insani yardım gönderildi. Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı karayolu üzerinde bulunan depolarına getirilen insani yardım malzemesi buradan da yüklenen TIR\'larla Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan çıkış yapıyor. 9 ayda geçiş yapan toplam 2 bin 775 TIR dolusu yardım malzemesi Suriye\'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı\'na ulaştırıldı. Malzemeler daha sonra bölgede bulunan sivil halka dağıtılıyor. İDLİB NÜFUSU 4\'E KATLANDI İç savaşın başlamasından bu yana 800 bin nüfusu bulunan İdlib kentindeki yaşayanların sayısı 4 kat artarak 3 milyon 200 bine ulaştı. Tüm yardımlar, Türkiye sınırına yakın olması nedeniyle güvenli koridor olarak dikkat çeken Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan ulaştırılıyor.