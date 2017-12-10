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(Görüntülü Haber)Beşiktaş Kulübü'nden "10 Aralık 2016 Her Şey Siyah" paylaşımı ARŞİV 2

Beşiktaş, 10 Aralık 2016'da Süper Lig'in 14'üncü haftasında Vofafone Park'da oynadığı Bursaspor mücadelesi sonrası meydana gelen terör saldırısının yıl dönümünde şehitleri andı

10 Aralık 2017 14:44

Beşiktaş, 10 Aralık 2016\'da Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Vofafone Park\'da oynadığı Bursaspor mücadelesi sonrası meydana gelen terör saldırısının yıl dönümünde şehitleri andı. Beşiktaş Kulübü, resmi sitesinden yapılan açıklamada, \"Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen Emniyet Müdürü Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası personelimiz Tunç Uncu ile birlikte tüm şehitlerimizi vefatlarının birinci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz\" ifadeleri yer aldı. Başta Babel olmak üzere kulübün paylaştığı görseli sosyal medyada yayınlayan futbolcular, geçen sezon yaşanan olayda hayatını kaybeden şehitleri andı. Beşiktaş Stadı dışında yaşanan terör eyleminin yıldönümü nedeniyle bugün Vodafone Park Kartal Yuvası önünde lokma dağıtılacak ve dua okunacak. Lokma dağıtımı ve duaya 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de katılacak

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