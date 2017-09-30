(Görüntülü Haber)Belediye işçisi kendini ağaca astı

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da Serdivan İlçesi\'nde, belediye işçisi 47 yaşındaki Fahri Borak, ormanlık alanda kendini ağaca asarak intihar etti. Olay, Esentepe Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar ağaçta asılı bir kişiyi görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Asılı olduğu ağaçtan indirilen, üzerinde Fahri Borak adına kimlik çıkan kişinin öldüğü belirlendi. Serdivan Belediyesi Fen İşleri Dairesi\'nde işçi olarak çalışan Fahri Borak\'ın maddi sıkıntılarının olduğu belirtildi. Borak\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü\'ndeki Otopsi Merkezi\'ne götürüldü.