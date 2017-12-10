(Görüntülü Haber)Bayrampaşa'da kaza: Sürücü araç içinde sıkıştı

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) Bayrampaşa\'da, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, bariyerlere girdi. Kazada, aracın içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, TEM Otoyolu sebze hali bağlantı yolunda meydana geldi. 34 YP 8299 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Sarıboğa (19), yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bariyerlere girdi. Sarıboğa, aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Mustafa Sarıboğa, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.