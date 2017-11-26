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(Görüntülü Haber)Bayrampaşa'da bina boşluğunda yanmış ceset

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da bir sanayi sitesinde yanmış erkek cesedi bulundu

26 Kasım 2017 15:50

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA\'da bir sanayi sitesinde yanmış erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde Muratpaşa Mahallesi\'ndeki Dericiler Sanayi Sitesi\'ne gelen çalışanlar, sanayi sitesindeki bir binanın boşluğunda yanmış odun parçaları ile bir kişinin cesedini gördü. Çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapıp delil toplayan ekipler cesedin yanında bonzai adlı uyuşturucu maddeye rastladı. Üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğe ait ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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