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(Görüntülü Haber)Bayram tatilinin ilk günü TEM ve D-100'de sorunsuz ulaşım

Ergün AYAZ/ İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KURBAN Bayramı tatilinin ilk gününde TEM otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk meydana gelmedi

26 Ağustos 2017 14:17

Ergün AYAZ/ İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KURBAN Bayramı tatilinin ilk gününde TEM otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk meydana gelmedi. 10 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün akşam saatlerinde TEM otoyolu ve D-100 Karayolu\'nun İzmit kesiminde Ankara istikametine doğru yoğunluk oldu. Bu sabah tatilin ilk gününde TEM ve D-100 Karayolu\'nda yoğunluk yaşanmadı. Ankara istikametindeki diğer günlere nazaran daha fazla araç olurken, trafiğin akışında sorun oluşmadı. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle bazı bölgelerde ulaşım yavaşlasa da tatilciler yollarına devam etti.

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