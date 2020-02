(Görüntülü Haber)Bayern Münih - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: \"Biz hücum yapan takım olmamıza rağmen, hep savunma yapmak zorunda kaldık\" \"Şampiyonlar Ligi\'nde hem sonuçsal olarak hem oyunsal olarak en iyisini yapmak istedik\" \"Bayern Münih\'in bu kupayı alacak gücü ve tecrübesi var\" \"Yediğimiz ilk gol uyum sorunundan değil\" Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes: \"Farklı kazandığımız için mutluyuz\" Uğur DEMİRKIRDI - Ali DANAŞ / MÜNİH, (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Bayern Münih\'e 5-0 mağlup oldu. İki takım teknik direktörleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, \"Bugün buraya gelinceye kadar grupta oynadığımız maçlarda, oynadığımız oyunun karşılığını almıştık. Berabere kaldık veya kazandık. Bugün de oynadığımız oyunun karşılığında mağlup olduk. Çünkü rakip bizden daha üstündü\" dedi. Beşiktaş\'ın 10 kişi kalmasının ardından oyun üstünlüğünün tamamen Alman ekibinin eline geçtiğini ifade eden Güneş, \"Bugün buraya gelinceye kadar grupta oynadığımız maçlarda, oynadığımız oyunun karşılığını almıştık. Berabere kaldık veya kazandık. Bugün de oynadığımız oyunun karşılığında mağlup olduk. Çünkü rakip bizden daha üstündü. İyi futbolla veda etmek isterdik. Başta kontrollü çıkmayı düşündüğümüz oyunda 16\'ncı dakikada 10 kişi kaldıktan sonra bizden zaten 11\'e 11\'de üstün olan takıma karşı üstünlük tamamen onların eline geçti. Devre bitimine yakın golü yiyince de hem fizik hem de moral olarak düşmeye başladık ikinci yarı. Rakipte bunu iyi kullandı. Çünkü, her koşulda iyi olan yetenekli oyuncularını, hem kanatlardan hem de ortadan hücuma etkili olarak kullanan ekibe karşı hücuma çıkamamaya başlamıştık. Her an gol yemeyi savuşturmak için uğraştık. Seyir zevki bakımından tek taraflı bir oyun ortaya çıkardı. O yüzden üzgünüz. Kendimizi gösterebileceğimiz, daha güzel futbol olması için 11\'e 11 oynamamız daha iyi olabilirdi. Maalesef olmadı, rakibi tebrik ediyorum\" diye konuştu. GÜNEŞ: \"BİZ HÜCUM YAPAN TAKIM OLMAMIZA RAĞMEN, HEP SAVUNMA YAPMAK ZORUNDA KALDIK\" 16\'ncı dakikada Domagoj Vida\'nın gördüğü kırmızı kartın oyunu koparttğını belirten Şenol Güneş, \"Rakibin oyun tarzında hem kanatları kullanan hem de ortadan gelebilecek yetenekli oyuncuların yanında hücuma çıkarken baskılarını da biliyorduk. Hücuma çıkarken top kaybından sonra, topu kazanan rakibe karşı yaptığımız pozisyonda kırmızı kart gördük. Bu tabii oyunu koparttı ama, direncimiz devam ettik. Biz hücum yapan takım olmamıza rağmen, hep savunma yapmak zorunda kaldık. Karşılıklı gidiş gelişlerimiz olmadı. O yüzden de rakip bu üstünlüğü kullandı. Bizim hakemle ilgili konuşacak bir şeyimiz yok çünkü biz kendi oyunumuzu oynamak istedik. Onu başaramadık, gücümüz yetmedik hücuma çıkarken. Zaman zaman 1-2 pozisyon var ama bu bizim için sayısı çok az olan bir pozisyon. İlk başta Wagner\'in bir pozisyonu vardı. Onun dışında ikinci yarıda olan posizyonları saymıyorum çünkü, ikinci yarı oyun kopmuştu. Biz başka sebepleri söyleyerek kendimizi avutmak istemiyoruz. Sadece bugün daha iyi futbol oynayacak ortamımız olmadı. Güçlü bir rakibe karşı 10 kişi oynayıp, pozisyon yaratıp gol atmak çok zordu. Bunu da biz sağlayamadık\" ifadelerini kullandı. \"ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE HEM SONUÇSAL OLARAK HEM OYUNSAL OLARAK EN İYİSİNİ YAPMAK İSTEDİK\" Şampiyonlar Ligi\'ni futbolun tepesinde bir iş olarak yorumlayan Güneş, \"Lig ayrı bir yarışma, Şampiyonlar Ligi ayrı bir yarışma. Şampyiyonlar Ligi bu işin tepsinde olan bir iş. Dolayısıyla orada en iyisini yapmak istedik. Bugünkü benim üzüntüm takımın direncine, inancına asla bir şey söyleyemem. Onlarla hep gurur duydum, bugün de gurur duyuyorum. Onların kendi oyunlarını gösterecek kafa kafaya oyun için ortam olmadı. Oyun kopmuştu. İyi niyetle savaşmaları da yetmeyecekti. Kanatları kapatıp, hücuma çıkmak, topla iyi pas yapıp etkili gidip gelmeli bir oyun olmadı. Ona üzgünüm. Ligle ilgili, futbol her yerde aynı oynanıyor. Ligde, kupada, Şampiyonlar Ligi\'nde farketmez. O ayrı bir platform. Şimdi artık lige döneceğiz. Ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi\'nde hem sonuçsal olarak hem oyunsal olarak en iyisini yapmak istedik. Bugün yapmak istediğimizi ilk 15 dakikadan kaybettiğimizi, özellikle ilk devrenin sonunda yediğimiz gol koparttı. O andan itibaren Şampiyonlar Ligi\'nde şansımızın ortadan kalktığını düşünüyorum. İyi bir takıma karşı 5-0\'ın karşılığının olması mümkün değil. Lige bu günden itibaren bakacağız\" şeklinde konuştu. \"BAYERN MÜNİH\'İN BU KUPAYI ALACAK GÜCÜ VE TECRÜBESİ VAR\" Alman ekibi için lig yarışının bittiğini ve hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu ifade eden Güneş, \"Bayern Münih\'in hedefi Şampiyonlar Ligi\'nde şampiyon olmak, başarılı olmak. Lige göre bu takımı yapmıyorlar. Ligi zaten bitirdi. Rutin bir şey haline gelmiş lig onlar için. Ona göre planını yapmış. Biz onların gerisindeyiz tabii kulüp ve takım olarak. Ne olursa olsun. Ancak oyun olarak iyi bir takıma karşı kendimize ters tepme şansımızı kaybettik. Şimdi bu maçta oyuncularıma ne eleştiri yapsam, haklı olamam, haksız olurum. Çünkü, 10 kişi, iyi olan bir takıma karşı oynadık. Münih, bu kupayı alabilir. O gücü, tecrübesi var. Büyük bir camia Bizim için ise 10 kişi de kalsak direnmeliydik. İlk yarının sonundaki gol, rakibi rahatlattı. Oyun paniğini ortadan kaldırdı. Eğer gelmeseydi ikinci yarının başındaki direncimizle biraz daha taşıyabilirdik ama olmadı\" dedi. \"YEDİĞİMİZ İLK GOL UYUM SORUNUNDAN DEĞİL\" Bayern Münih maçındaki takım kurgusuyla ilgili sorulan bir soruya da cevap veren Şenol Güneş, \"Adriano gayet başarılı oynadı. Kapatmaya çalıştı. İkinci yarı Robben, Caner\'in bölgesini zorlayınca değişiklik yaptık. Tosic, idman olarak geride kalan bir oyuncuydu. Daha sonra koyduk. Hatta hemen değişiklik yapabilirdim, ne kadar taşıyacağını bilmiyorduk. Daha sonra koyduk oyuna. Medel de hem stoper de hem önde iyi oynuyor. Yediğimiz ilk golü uyumdan değil de çıkarken Atiba\'nın top kaybından sonra onun hamle yaparken geç kalmasından kaynaklı bir pozisyon. Uyumla ilgisi yok. Kafa topuna da ihtiyacımız vardı. Çünkü, rakibin çok fazla uzun oyuncusu vardı. O bakımdan da böyle bir tercih yapmıştım. Bizim kaybımız bir oyuncunun oynayıp oynamaması değil, takım olarak 10 kişi kaldıktan sonra rakibin üstünlüğünü kabul etmek zorunda kaldık\" ifadelerini kullandı. HEYNCKES: \"FARKLI KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ\" Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes ise şöyle konuştu: \"İki ayrı yarı yaşadık. Şampiyonlar Ligi\'nde bir takımın maçın başı sayılacak bir dakikada 10 kişi kalması birçok hesabı alt üst edebiliyor. Beşiktaş tecrübeli oyunculardan oluşan bir ekip. İlk yarıda 10 kişi kalmalarına rağmen güzel bir oyun sergilediler. İlk yarının sonlarına doğru ilk golü bulunca rahatladık. İkinci yarıda ise kendi evimizde farklı galip gelmek zorundaydık. İstanbul karşılaşmasını riske atamazdım. Futbolcularımın büyük bir bölümü Milli Takım oyuncuları, farklı kazandığımız için mutluyuz.\" GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Şenol Güneş\'in açıklamaları - Jupp Heynckes\'in açıklamaları