(Görüntülü Haber)Batman'da 2017'de 720 kadın koruma altına alındı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, geçen yıl eziyete ve kötü muameleye maruz kalan 720 kadının Aile Mahkemesi tarafından koruma altına alındığını söyledi. Batman Barosu Başkanı Avukat Abdülhamit Çakan, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, kadın ve insan hakları komisyonlarının son bir yıl içerisinde yaptıkları çalışmalarını değerlendirdi. Her iki komisyonun geçmişte yaptığı etkinlikler hakkında bilgi veren Avukat Çakan, \"Çocuk ve İnsan Hakları komisyonumuz şiddete maruz kalan, cinsel şiddete maruz kalan kadınlarımızın dosyalarında baromuz tarafından takip ediliyor. Batman\'da 2017\'nin başından bu yana toplam 5\'i ağır ceza mahkemelerinde olmak üzere toplam 23 çocuk istismarı dosyasına, kadın hakları komisyonumuz baromuz adına müdahil oldu. Yine insan hakları komisyonumuzun da çalışmaları var. Batman Adliyesi\'nde bir intihar vakası oldu, soruşturması devam ediyor. O dosyaya da komisyonumuz müdahil oldu. Yine gündem olan Balıkesir Kepsut Cezaevi\'nde öldürüldüğü ortaya çıkan Ulaş Yudakul isimli Batmanlı bir vatandaşımızın dosyasına müdahil olduk. Yine Van Gevaş\'ta işkenceye maruz kalan 4 masum köylü dosyasına da Batman Barosu olarak müdahil olduk. Ayrıca Batman Cezaevi\'nde bize yansıyan bir vaka var, o davaya da komisyonumuz müdahil olma kararı aldı. Ayrıca Cizre\'de panzer altında ezilen iki çocuğun Cizre\'de yürüyen bir davası var, buna da komisyonumuz müdahil oldu. Yargılama aşamasının tamamında komisyonumuz mağdurun yanında oluyor\" dedi. Geçen yıl şiddete, eziyete ve kötü muameleye maruz kalan 720 kadının Aile Mahkemesi tarafından koruma altına alındığını ifade eden Avukat Çakan, \"Bir de bizim adli yardım büromuz var. Tüm Türkiye barolarında var. Avukat tutabilecek gücü olmayan, vatandaşlara talepleri olması halinde ücretsiz avukat tahsis ediyoruz. Baro olarak bir çalışma yaptık, 2017 yılında şiddetten dolayı koruma talep eden, geçen yıl boyunca 720 kadın hakkında ailenin koruma kararı verilmiş. Şiddete, kötü muameleye, eziyete maruz kalan kadın, gelip aile mahkemesine başvuruyor, aile mahkemesi de şiddete sebebiyet verdiğinden dolayı 6 aya kadar evden uzaklaştırma kararı veriyor. Bu uzaklaştırma kararı tamamen kolluğun takibi ve denetimi altındadır. Şiddette maruz kalan 720 kadına koruma kararı verildi\" diye konuştu.