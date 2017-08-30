(Görüntülü Haber)BATMAN DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA BÜYÜK ZAFERİN 95'İNCİ YIL DÖNÜMÜ COŞKUSU

DOĞU VE GÜNEYDOĞU\'DA BÜYÜK ZAFERİN 95\'İNCİ YIL DÖNÜMÜ COŞKUSU DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde bu gün kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, coşkulu geçti. Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşen kutlamalarda, renkli görüntüler ortaya çıktı. ELAZIĞ Elazığ?da, 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Öğretmen Evi önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulması ile başladı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, valilikte tebrikleri kabulünün ardından belediye önünde kutlamalar devam etti. Belediye önünde trafiğe kapatılan Malatya Caddesi\'ndeki törende Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, vatandaşların bayramını kutladı. İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Cumhur Başkanı Recep Tayip Erdoğan?ın mesajı okundu. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı alanda az sayıda vatandaşlar, bayramı izlemeye gelirken, apartmanlar bayraklarla süslendi. TUNCELİ Tunceli\'deki törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, çok sayıda askeri ve sivil yetkili ile vatandaşlar katıldı. Valilik önünde, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel\'in Atatürk Anıtı\'na çelenk koymasından sonra, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk\'ün Türk ordusuna mesajı okunduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 30 Ağustos mesajı okundu ve tören sona erdi. Vali Tuncay Sonel ve Tuğgeneral Çolak, valilik makamında tebrikleri kabul etmesinden sonra etkinlikler sona erdi. BATMAN Valilik bahçesindeki törenlere Batman Valisi Ahmet Deniz, Garnizon Komutanı Albay Tuncay Aslan ve Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı okunmasının ardından Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, Turgut Özal Bulvarı\'ndaki valilik binası karşında devam etti. Vali Deniz, Albay Aslan ve Belediye Başkanvekili Aksoy, halkın bayramını kutladı. Halk Eğitim Merkezi folklor ekibi ise yöresel halk oyunları gösterisi, protokol üyeleri ve vatandaşlardan büyük beğeni toplatı. Kutlamara katılan küçük çocukların Türk Bayraklı gösterisi de büyük alkış aldı. Saygı duruşu esnasında bir kadının kucağındaki bebeğiyle saygı duruşunda bulunması dikkat çekti. BİNGÖL Bingöl\'de kutlamalar sabah saat 10.00\'da valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile devam etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenine Vali Ali Mantı, 49\'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve askeri yetkililer katıldı. Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından tören sona erdi. SİİRT 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Siirt\'te de çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Törenler sabah erken saatlerinde Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlandı. Sunulan çelenklerin ardından Vali Ali Fuat Atik, Ganrizon komutanı Albay Selçuk Yavuz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar eski Hükümet basını önüne geçerek burada yapılan etkinlikeri katıldı. Halk oyunları ve şiirlerin okunmasının arından tören son bulur iken tören akşam yapılacak olan resepsiyon ile devam edilecek. ŞIRNAK Şırnak\'ta saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra Vali Mehmet Aktaş, 23?üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Buradaki törenin ardından Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şehir Stadı\'nda yapılan tören alanına geçildi. Vali Aktaş, askerlerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İstihkam Yüzbaşı Caner Acar yaptı. Program, 400 metrelik zafer koşusunda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Gençlik Hizmetleri Gençlik gönüllüleri korosu seslendirdikleri şarkılarla büyük beğeni topladı. Okunan şiirler ve halk oyunları gösterisinin ardından yapılan askeri geçit töreni halktan büyük alkış aldı. Görüntü Dökümü ------------------------ ELAZIĞ Vali ve beraberindekilerin bayram kutlamaları İstiklal marşından detay Bayramı izlemeye gelen vatandaşlardan detay Elinde bayrak olan çocuklardan detay Apartmanlardaki bayraklar Tören geçişi BATMAN Valilik bahçesinden görüntü Çelenk bırakılması Turgut Özal bulvarında çocukcukların bayrak gösterisi Halk oyunları gösterisi Halkın bayramını kutlanması Tören geçidi Detay SİİRT Atatürk anıtı önünde toplanan protokol üyeleri Saygı duruşu ve istiklal marşı Çelenklerin sunulması Eski hükümet konağına gelinmesi Burada istiklal marşının okunması Protokolün halkı selamlaması Şiir ve konuşmalar Genel ve detay görüntüler TUNCELİ 30 ağustos töreni görüntü dökümü: protokolün gelmesi vali Tuncay Sonel\'in askerleri selamlaması valinin Çelenk sunması saygı duruşu istiklal marşı güvenlik önlemlerinden görüntü valilik makamında tebriklerin kabulü Genel ve detay görüntüler ŞIRNAK -Çelenk sunma -Valinin tebrikleri kabul etmesi -Şehir stadında valinin asker ve vatandaşların bayramını kutlaması -Yapılan konuşma -Etkinliklerden görüntüler -Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ferit DEMİR-Şahismail GEZİCİ-Turan KOYUNCU-Aziz ÖNAL-Reşat YİĞİZ-Sekvan KÜDEN-Mehmet Yücel DURAK/TUNCELİ-ELAZIĞ-BATMAN-ŞIRNAK-SİİRT, (DHA)-