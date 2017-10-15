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(Görüntülü Haber)Bataklığa saplanan inek, 4 saatte kurtarıldı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın İlçesi'nde, bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı

15 Ekim 2017 17:57

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın İlçesi\'nde, bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Olay, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Sumaklı Mahallesi\'nde meydana geldi. İneklerini otlatan Hacer Kurt\'un \'Mercan\' isimli ineği, girdiği bataklık alanda saplandı. Tüm çabalarına rağmen ineği kurtaramayan Kurt, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, ineği kurtarmak için zorlu bir çalışmanın içine girdi. Mahalle sakinlerinin de yardım ettiği ekipler, ineği kurtarmak için yaklaşık 4 saat uğraştı. Çalışma sonunda halatın bir ucunu bedenine bağladıkları ineği, itfaiye aracının ön kısmındaki çekici motoru yardımıyla bataklıktan çıkardı. İneğin bataklıktan kurtulması dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten Hacer Kurt, itfaiye erlerine teşekkür etti.

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