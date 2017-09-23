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(Görüntülü Haber)Bartın'da evde yangın: 1 ölü

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Arıt Köyü'nde tek katlı evinde çıkan yangında 44 yaşındaki Zeki Kantarlı öldü

23 Eylül 2017 18:43

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN\'ın Arıt Köyü\'nde tek katlı evinde çıkan yangında 44 yaşındaki Zeki Kantarlı öldü. Yangın, Zeki Kantarlı\'nın eşi ve 5 çocuğu ile birlikte oturduğu evde çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zeki Kantarlı\'nın evde yalnız olduğu sırada yatak odasında çıkan yangını gören köylüler, itfaiyeye haber verdi. Köylüler, itfaiye gelinceye kadar evlerinden kovalarla su taşıyarak alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak, başarılı olamadı. Daha sonra gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Ardından içeri giren ekipler, yatak odasında Zeki Kantarlı\'nın cesediyle karşılaştı. Cumhuriyet savcısının incelemesi ardından Kantarlı\'nın cesedi Bartın Devlet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının, Zeki Kantarlı\'nın odada çakmakla oynadığı sırada çıktığı öne sürülürken soruşturma başlatıldı.

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