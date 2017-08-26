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(Görüntülü Haber)Bandırma'da tatil yoğunluğu

Erdem ÖZCAN(BANDIRMA) (Balıkesir), (DHA) - KURBAN Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbullular, feribot ve deniz otobüsleri ile Bandırma'ya gelip buradan tatillerini geçirecekleri Balıkesir'in ilçeleri ile Ege sahiline gidiyorlar

26 Ağustos 2017 19:31

Erdem ÖZCAN(BANDIRMA) (Balıkesir), (DHA) - KURBAN Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbullular, feribot ve deniz otobüsleri ile Bandırma\'ya gelip buradan tatillerini geçirecekleri Balıkesir\'in ilçeleri ile Ege sahiline gidiyorlar. Balıkesir\'in Bandırma lçesinde dün başlayan Kurban Bayramı tatili yoğunluğu bugün de devam etti. Tatilin 10 güne çıkartılmasıyla İstanbul\'da yaşayan tatilciler sefer sayılarını artıran İDO\'ya ait feribot ve deniz otobüsleri ile Bandırma\'ya geliyor. Tatilciler buradan otomobilleri veya otobüslere binerek Balıkesir\'in sahilde bulunan ilçeleri Erdek, Ayvalık ve Edremit ile İzmir\'in ilçelerine gidiyorlar. Bandırma İlçe Eminyet Müdürlüğü, trafik yoğunluğu nedeniyle aldığı önlemlerini artırdı. Yoğunluğun önümüzdeki hafta da devam edeceğini söyleyen İDO yetkilileri, \"Sefer sayılarını artırdık. Son altı gün içersinde 37 hızlı feribot ve 13 deniz otobüsüyle 40 bin 120 yolcu ve 8 bin 140 araç taşıdık\" dedi. İDO yetkilileri, yoğunluğa göre, saat 07.00\'de başlayan deniz ulaşımının gece 01.30\'a kadar süreceğini açıkladı. FOTOĞRAFLI

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