(Görüntülü Haber)BALIKLIGÖL'DE KIŞ GÜNEŞİ KEYFİ

(Haber-Kamera Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA\'da Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar, kış güneşinin keyfini çıkartmak için kentin simgesi olan balıklıgöl akın ettiler. Bu yıl kış mevsimi dolayısıyla yağış almayan Şanlıurfa yazdan kalma günler geçiriyor. Hava sıcaklığının 9-10 derecede olduğu kentte vatandaşlar, güneşinin keyfini çıkartmak için Balıklıgöl\'e akın etti. Balıklıgöl platosunda bulunan parklarda güneşin keyfini çıkaran vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Aileleriyle birlikte dışarı çıkanlar, Halilürrahman ve Ayn-ı Zeliha Gölü\'ndeki balıklara yem atıp tarihi yerleri gezdi. Bu yıl kış görmediklerinden yakınan vatandaşlar, şimdiye kadar havaların kurak geçtiğini bundan sonra yağışların yağmaması durumunda oldukça sıkıntı yaşayacaklarını dile getirerek \'Allah\'tan rahmet yağdırmasını dua ederek dilediler.