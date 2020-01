(Görüntülü Haber)Balıkesir Valisi Yazıcı; Ayvalık'ta yanan alanın yapılaşmaya açılması söz konusu değil (2

Balıkesir Valisi Yazıcı; Ayvalık\'ta yanan alanın yapılaşmaya açılması söz konusu değil (2) (Yeniden) BALIKESİR Valisi Ersin Yazıcı, 17 Ağustos\'ta 20 hektarlık alanın kül olduğu Ayvalık Hakkıbey Yarımadası Cennet Koyu\'nda inceleme yaparak bölgenin tabiat parkı olduğunu hatırlattı ve yapılaşmaya açılmasının söz konusu olamayacağını belirtti. Ayvalık\'taki Hakkıbey Yarımadası\'nda 20 hektar alanda, 10 bine yakın ağacın zarar gördüğü yangından 6 gün sonra Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, bölgeye gelerek inceleme yaptı. Vali Yazıcı\'ya Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, Edremit Orman İşletme Müdürü Canan Avcu, Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem, Milli Parklar ve Doğa Koruma Balıkesir Şube Müdürü İlker Baldan, Burhaniye Şefi Atasay Tanrısever ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi eşlik etti. Yangın nedeninin henüz tespit edilemediğini fakat başlangıç noktası itibariyle bakıldığında sabotaj ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, İki noktadan başlayan yangına yaklaşık 30- 40 dakika içinde ilk müdahale yapılmış. Orman Bölge Müdürlüğü Balıkesir ile diğer illerden gelen takviyelerle hem havadan, hem karadan 16.10 civarında başlayan yangın 19.00 civarında kontrol altına alınmış. 26 yıldır mülki idare amiriyim son 8-10 yıldır devletimizin gücü imkanı, hükümetin orman bakanlığımıza sağladığı imkanlar geliştiği için çok şükür ki bu tür yangınları kısa sürede kontrol altına alıyoruz. 15-20 yıl önce böyle bir yangın başladığında günler sürüyordu. Ama arzu ediyoruz ki bunlar hiç yaşanmasın. Her ne kadar bizim bütün donanımımız ekibimiz hazır olsa da sonuçta bir ağaç kaybolduğunda canımız yanıyor dedi. YAPILAŞMA SÖZ KONUSU OLAMAZ Sahada temizlik çalışmalarının başladığını kaydeden Vali Yazıcı, Ekiplerimiz en seri şekilde dikim zamanı olan ekim sonu kasım ayına sahayı hazırlamış olacak. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu\'nun yaptığı açıklama gibi asla ve asla Anayasamıza göre yanan ormanlık alanın başka bir amaçla kullanımı mümkün değil. Bu alanın başka türlü değerlendirilmesi söz konusu olamaz, yapılaşma ile ilgili bir şey olması söz konusu değil. Yetkili kurumlar Orman ve Su İşleri, Ayvalık Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi\'ni zan altında bırakmak doğru değil. Şimdi buranın rehabilitesi yapılacak ve ağaçlandırılacak. Tabiat parkının gerekleri neyse o yapılacak, yani 20 hektarlık alanın belki bir bölümü ağaçlandırılmayabilir. Buna teknik arkadaşlar karar verecek diye konuştu. TABİAT PARKINI EĞİTİM VE BİLİNÇLE KORUMALIYIZ Tabiat Parkı\'nda alan kılavuzlarının yetiştirilmesine rağmen göreve başlamamaları ve yaşanan yangınlar sonrası giriş çıkış kontrolü konusunda ne yapılacağı sorusuna Vali Yazıcı, 2017 yılında, bilgi çağındayız. Her tarafı tel örgülerle kapatmak, bütün giriş çıkışları sınırlandırmak ve buralara bekçiler dikmek mümkün değil, gerek de yok. Artık insanımızın bu çağda vereceğimiz eğitimle bilinçle, buraları korumamız gerektiğini bilincini yerleştirmemiz lazım. Tamamen kontrolsüz bırakalım demiyorum. Avrupa\'da, dünyanın birçok yerinde bu alanlarda görevli yok. Bu hepimizin değeri ve kaybolduğunda doğanın dengesini bozuyoruz. Bunu korumak ve o manada istifa etmek hepimizin bilinçle yapması gereken bir şey. Bu değer bizimse hep birlikte koruyacağız dedi. Açıklamanın ardından Vali Yazıcı ilçeden ayrıldı. İŞ MAKİNELERİNİN BULUNMASI SUÇ Park forum, Çevre Koruma ve Ayvalık\'ı Güzelleştirme Derneği temsilcileri ile emekli orman mühendisi Hasan Basri Avcı da Vali Yazıcı\'nın incelemesi sırasında hazır bulundu. Hasan Basri Avcı, yangından sonra kızılçam olan alanlara fidan dikilmemesi gerektiğini belirterek, Doğa bu ağaçlara öyle bir özellik vermiş ki; yangın anında çimlenme yeteneği yok olmuyor tersine artıyor. Doğa bu işi kendi kendine yapabilecekken neden müdahale ediliyor Bir de burası mutlak koruma alanı. Şu an dozerlerle doğal alan bozuluyor. Bu konu mahkemeye yansırsa suçtur dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera Kadri KAYA - Tuncel YILMAZ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-