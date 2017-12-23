(Görüntülü Haber)Bakan Özlü: Türkiye'nin dünyada bilinen otomobil markası olacak

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye\'nin kendi markası olacak bir otomobil tasarımı yaptıklarını belirterek, \"Türkiye\'nin dünya piyasalarında bilinen bir markası olacak. Toplum tarafından en fazla sahiplenilen projeyi biz bakanlık olarak yürütüyoruz\" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ak Parti Düzce İl Başkanlığı\'nın, Düzce Kültür Merkezi\'nde düzenlediği \'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı\'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Özlü, Düzce\'de otogar, hastane, kültür merkezi, TEM bağlantısı ve depremler sonrası yapılan kalıcı işyerlerinin atıl durumdan kurtarılması konusunda yaptıkları çalışmaların tamamlandığını söyledi. Bakan Özlü bakanlık olarak yerli otomobil konusuna oldukça önem gösterdiklerini belirterek, şöyle dedi: \"Bakanlıkta çok, iyi çalışıyoruz. Türkiye\'de ilk defa Türkiye\'nin kendi markası olacak olan bir otomobil tasarımı yapıyoruz. Türkiye\'nin en büyük 5 firmasını bir araya getirdik. Nasıl Almanya’nın Mercedes\'i, Volkswagen\'i varsa, nasıl Fransa\'nın Renault\'u, Citroen\'i varsa, Türkiye\'nin de dünya piyasalarında bilinen bir markası olacak. Toplum tarafından en fazla sahiplenilen projeyi biz bakanlık olarak yürütüyoruz. Bugüne kadar toplumsal bir sahiplenme olduğuna inandığım bir proje. Bu sebeple bu konuda çok iyi çalışıyoruz.\"