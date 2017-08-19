(Görüntülü Haber)Bakan Eroğlu: Adıyaman balı, meşhur baldan daha kaliteli çıktı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adıyaman\'ın Sincik İlçesi\'nde bal ormanı kurulacağını belirterek, \"Yapılan tahlillerde Adıyaman\'daki balların Türkiye\'deki çok meşhur bir baldan dahi daha kaliteli olduğu ortaya çıktı\" dedi. Bakan Eroğlu, sabah saatlerinde geldiği Adıyaman\'da, havaalanında, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vali Nurullah Naci Kalkancı, milletvekilleri Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat ve Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından karşılandı. Buradan Adıyaman Valiliği\'ni ziyaret eden Bakan Eroğlu, Valilik Şeref Defteri\'ni imzaladı. Vali Kalkancı\'dan kente ilişkin bilgi alan Bakan Eroğlu, dünyanın en şifalı bitkilerinin Türkiye\'de yetiştiğini belirtti. Yapılan tahlil sonuçlarına göre Çelikhan İlçesi\'nde üretilen balın, meşhur marka ballardan daha kaliteli olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Bakan Veysel Eroğlu, Sincik İlçesi\'ne bal ormanı kurulacağını ifade etti. Eroğlu şöyle konuştu: \"Bu bal ormanlarıyla ilgili bir müjde vereyim. Dünyanın en şifalı bitkileri Türkiye\'de. Endemik türler bizde daha fazla. Ancak biz bundan istifade edememişiz. Dedik ki Adıyaman\'ı bal üretim ve ihracat merkezi haline getirelim. Burada badem üretilmeye başlandığında kimse inanmadı. Şimdi ne oldu? 12 yılda burası, badem üretim merkezi haline geldi. Şimdi bal için de diyebilirsiniz. Bunu burada kayda düşüyorum; Adıyaman Türkiye\'nin en meşhur ballarının üretildiği merkez haline gelecek. İleride badem ile ilgili festival yaptığınız gibi Adıyaman\'ın meşhur şifalı balının da festivalini yapacaksınız. Bunun temelini bugün atıyoruz. \'Sincik\'ten başlayalım\' dedik. \'Yerim yok\' diyene ormanda yer var. Kim hangi balı üretmek istiyorsa gerekli destek yapılacak. Yapılan tahlillerde Adıyaman\'daki balların Türkiye\'deki çok meşhur bir baldan dahi daha kaliteli olduğu ortaya çıktı. Adını söyleyemem. Çünkü bir ara Afyon sucuğunu, Kayseri sucuğuyla mukayese ettim, kıyamet koptu. Ben de kendilerine bir açıklama yaptım. \'Kayserililer işini bilen insanlardır\' dedim. \'Bir sucuk mukayese edilirken en kötü sucukla mı mukayese edilir? Tabi Kayseri sucuğuyla mukayese edilir\' dedim. Balın adı belli ama söyleyemem.\" Atatürk Barajı çevresine gelir elde edilecek fidanlar dikileceğini ve halkın bundan faydalanacağını anlatan Eroğlu, \"Atatürk Barajı etrafında istimlak edilen yerler belki su altında kalacak, belki 10 yılda, 15 yılda gelir getirici türler dikersek vatandaşa verirsin, istifade eder. Hükümetimiz döneminde Adıyaman çok gelişti, muhteşem gelir seviyesi arttı. Yeterli mi? Değil. Daha çok şey yapmamız lazım Adıyaman\'a\" diye konuştu. FOTOĞRAFLI