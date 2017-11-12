(Görüntülü Haber)Bakan Arslan, Uşak'ta yüksek hızlı tren ve çevre yolu projelerini inceledi

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA) - ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Uşak\'a gelerek, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi\'ndeki Banaz-Eşme hattının şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yüksek hızlı tren projesiyle ilgili bilgi veren Bakan Arslan, hedeflerinin tüm ülkeyi yüksek hızlı tren hatlarıyla örmek olduğunu söyledi. Uşak\'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, kentteki programına İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi\'nin Banaz-Eşme hattının şantiye sahasında yaptığı incelemeyle başladı. Proje hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Arslan, Türkiye genelinde başlatılan yüksek hızlı tren seferberliğinin başarılı şekildeki sürdüğünü söyledi. İşletmeye alınan 1213 kilometrelik yüksek hızlı tren hatlarında, bugüne kadar 40 milyon yolcunun taşındığını belirten Arslan, tüm ülkeyi yüksek hızlı tren hatlarıyla örmek istediklerini kaydetti. Bakan Arslan, Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak üzerinden Manisa ve İzmir\'e ulaşacak yüksek hızlı tren projesinin sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: \"Ankara -İzmir arası mevcut konvansiyonel tren hattımız 824 kilometre uzunluğunda, bunu yüksek hızlı trenle 624 kilometreye düşüreceğiz. Ankara\'dan Polatlı\'ya kadar olan kısmı zaten hazır. Polatlı sonrası 508 kilometre hat yaparak yolu İzmir\'e uzatmış olacağız. Polatlı -İzmir arası toplam uzunluğu 35 kilometre olan 43 tünel, 22 kilometre uzunluğa sahip 56 viyadük olacak. Proje tamamlandığında 14 saat süren Ankara-İzmir arası yolculuk 3,5 saate inecek. Polatlı\'dan İzmir\'e kadar çalışmaların yüzde 25 ilerleme sağlandı. Projenin Polatlı -Uşak bölümü 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Proje tamamlandığında Uşak- İzmir arası 1,5 saat, Uşak-Ankara arası 2 saat olacak. Güzergah boyunca alt yapı ve üst yapı çalışmaları aşama aşama sürüyor. Polatlı\'dan Eşme\'ye kadar üst yapı ihalesini 14 Kasım\'da yapıyoruz. Bunun dışında şehir merkezinden geçen 47 kilometrelik mevcut tren yolu hattımızı şehir dışına taşıyacağız. Yani tren yolunu Uşak\'ta çevreyolu haline getireceğiz. Bu hat yüksek hızlı tren hattına paralel olarak devam edecek.\" İMAMDAN CEMAATE SİTEM Bakan Arslan, yüksek hızlı tren şantiyesinin ardından yapımı devam eden Uşak çevre yolunu da inceledi. İşçilerle birlikte asfalt makinesine binen Arslan, gazetecilere poz verdi. Bakan Arslan, daha sonra AK Parti Uşak Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Gündüz\'ün babaannesi Meryem Gündüz\'ün Gül Camii\'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze namazı öncesi imam, öğle namazında göremediği kalabalığı cenazede gördüğünü belirterek, cemaate sitem etti. Said Nursi\'nin sözünden bir örnek veren imam, \"Herkes, ölümü tadacaktır. Çoğu kardeşlerimizi cenaze namazında görüyoruz; ama öğle namazında görmüyoruz. Cenaze namazı kılmakta gayretliyiz. Namazlara dikkatli olalım, diye tavsiyede bulunmak istiyorum\" dedi. Cenaze namazının ardından Bakan Arslan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris\'teki otelde darbecilerin şehit ettiği Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Mehmet Çetin adına Yücetepe Camii\'nde düzenlenen yemekli mevlide katıldı.