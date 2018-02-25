(Görüntülü Haber)Bahçelievler'de apartmanın giriş dairesinde yangın

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER\'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfiaye ekipleri dumandan etkilenen 2\'si çocuk 8 kişiyi tahliye etti. Yangın Bahçelievler, Zafer MAhallesinde gece saat 02.0 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hilal Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Apartman sakinleri komşularının dairesinden dumanların yükseldiğini görünce önce yardıma koştu daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekiplerinin de olay yerinde önlem aldığı görüldü. İTFAİYE EKİPLERİ 2\'Sİ ÇOCUK 8 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ İtfaiye ekipleri yangının çıktığı daireden bir anne ve çocuğunu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta kontrolleri yapılan anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmesi sonrası binada duman tahliyesi yaptı. Apartmanın üst katlarına çıkan duman nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bu sırada yangının çıktığı binanın üçüncü katında bulunan bir kadın cama çıkarak yardım çağrısında bulundu. Astım hastası olduğunu camdan bağıran kadın itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen kadının ilk müdahalesini olay yerinde yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangın sonrası, dumandan etkilenen 1\'i çocuk 6 kişiyi binadan tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Binadan tahliye edilen diğer vatandaşlara ise olay yerinde bulunan ambulanslarda oksijen verilerek ayakta tedavi edildiği görüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.