(Görüntülü Haber)Aynı mahallede peş peşe yangın; 4 kişiyi itfaiye kurtardı

ANKARA\'da 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, aynı mahallenin bir üst sokağında da ahşap bir ev yandı.

İlk yangın, saat 1400 sıralarında, Altındağ\'ın Ziraat Mahallesi\'nde bulunan Gürtan Apartmanı\'nın 3\'üncü katında çıktı. Mustafa G.\'nin yaşadığı evden nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yoğun duman yükseldi. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada Mustafa G. ile apartmanın 4\'üncü katında bulunan 3 kişi, aşağıya inemeyince katta mahsur kaldı. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları itfaiye aracıyla kurtardı. Dumandan etkilenen 4 kişi, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, daha sonra yangına müdahale etti. Kısa sürede çıkan yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, evin içerisinde kimsenin olup olmadığına dair arama yaptı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



AYNI MAHALLEDE İKİNCİ YANGIN

Bu arada itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında, bir üst sokakta bulunan ve kullanılmayan ahşap bir evde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında ahşap ev alevlere teslim oldu. Buraya sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.



Görüntü Dökümü

----------------------------

-Yangın çıkan binadan görüntü

-Yaralıların ambulanstaki görüntüsü

-Mahsur kalanların kurtarılması (cep telefonu kamerası)

-Yaralıyla röportaj

-Yangın çıkan ikinci evden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber Mustafa TURAPOĞLU ANKARA, (DHA)