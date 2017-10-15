(Görüntülü Haber)Avusturya erken seçim için sandık başında

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Bugün Avusturya’da seçmenler ülkenin yeni parlamentoyu (Nationaltag) seçmek için sandığa gitti. Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) adayı ve mevcut Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz seçimin kazanma ihtimali en yüksek olan adayı. 31 yaşındaki Kurz, partisi seçilirse ve bir hükümet kurabilirse Avrupa’nın en genç lideri olacak. Sosyal Demokratlar, Halk Partisi ve Özgürlük Partisi’nin birincilik için yarıştığı seçimlerde merkez sol Sosyal Demokratlar’ın seçim kampanyası sosyal eşitsizliği azaltma üzerine inşa edilmişti. Diğer iki parti ise göçmen ve İslam karşıtlığı mesajlar içeren kampanyalar yürütmüşlerdi. Kazanma ihtimali yüksek olan ÖVP’nin adayı Kurz yasadışı göçmenliğin düzenin ve güvenliğin sonunu getireceğini söylemişti. Aşırı sağ partinin ilk kez koalisyon hükümeti kurması bekleniyor. Seçimde sandıklar Türkiye saatiyle saat 16:00’da kapanıyor olacak. Seçimde 6.4 milyon Avusturya vatandaşı oy kullandı. Seçim sandıkları kapanmadan yarım saat önce Facebook hesabından bir video paylaşan Sebastian Kurz, Avusturyalı seçmenlere “Bu akşam sonuç ne çıkarsa çıksın. Büyük hareketimizden ve son hafta ve aylarda birlikte yaptıklarımızdan gurur duyuyorum. Hepinize teşekkürler!” diye seslendi. Görüntü dökümü -Sebastian Kurz\'un Facebook hesabından paylaştığı video