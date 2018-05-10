(Görüntülü Haber)Asker olacak engelli gençlerin kınaları yakıldı

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, bir günlüğüne askerlik yapacak 120 engelli genç için asker kınası düzenlenerek, ellerine kınaları yakıldı. İzmit\'te, bir günlüğüne asker olarak vatani görevlerini yerine getirecek olan 120 engelli genç için asker kınası düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bir restoranda düzenlenen geceye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 120 engelli asker adayı ve aileleri katıldı. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan etkinlikte, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ritim gösterilerini sergiledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yaptığı konuşmada, \"Sizleri çok seviyoruz, sizler bizim dünyamızın, yaşamımızın, hayatımızın bereket kaynağısınız. Onun için sizlere değer veriyoruz, önemsiyoruz. Başta cumhurbaşkanımız sizi önemsiyor. Türkiye\'de engelli kanunu ilk defa çıkaran Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Allah ondan razı olsun. Engelli aileler çocuklarının engelli olduğunu söylemekten utanırlardı. Benim bildiğim aileler var. Ama şimdi, engelli kardeşlerimiz bizim gözbebeğimiz. Bizim baş tacımız, dünyamızın süsü. Hayatımızın bereketi olduklarına inanıyoruz. Onlara devlet olarak, belediyeler olarak ne kadar güzel bakarsak, onları hayata ne kadar güzel hazırlarsak, engelleri eğitimle aşabilirsek dünyamızı o kadar daha güzelleştireceğiz\" dedi. Daha sonra asker duası yapıldı. Asker anneleri 120 engelli asker adayının ellerine kına yaktı. Engelli asker adayları müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.