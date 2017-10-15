(Görüntülü Haber)Artvin Doğu Karadeniz'in en sıra dışı yaylası 2

HABER KAMERA: ADEM GÜNGÖR/DHA-Doğu Karadeniz?in en sıra dışı yaylası ARTVİN?in 2 bin 100 rakımlı Yanıklı Köyü Yaylası ilginç yapılaşması ile dikkat çekiyor. Arazi kıtlığı yaşanan yaylada çığ ve rüzgar riski taşımayan tek yamacına inşa edilen ahşap ve tek katlı evlerin kapı ve pencereleri neredeyse birbirine açılıyor. Yaylacılar birbirine yakın evlerin komşuluk ilişkilerini geliştirdiğine inanıyor. Kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Yanıklı Köyü?nün 2 bin 100 rakımlı yaylasında aralarında asırlık yapılarında yer aldığı 170 dolayında ev inşa edildi. Arazi kıtlığı yaşanan yaylada çığ ve rüzgâr riski taşımayan tek yamacına inşa edilen ahşap ve tek katlı evlerin kapı ve pencereleri neredeyse birbirine açılıyor. Yaz aylarında büyükbaş hayvanları ile yaylaya göç eden vatandaşlar yaklaşık 2 ay buradaki yaylada yaşıyor. Elektriğin olmadığı yaylada gaz lambaları ile aydınlatmalarını sağlayan yaylacılar yemeklerini ise sobada odun ateşinde pişiriyor. Yaylada hayvanlarından elde ettikleri süt ile yağ, peynir ve kaymak üreten yaylacılar aile ekonomilerine de katkı sağlıyor. Doğal ortamda yaşamlarını sürdüren yaylacılar birbirine çok yakın inşa edilen evlerin komşuluk ilişkilerini de geliştirdiğine inanıyor. ?ESKİ GÜNLERİ ARIYORUZ? Küçük yaştan itibaren yaylacılık yaptığını anlatan 73 yaşındaki Zenifer Avcı, eskiden yaylaların daha güzel olduğunu ve herkesin iç içe yaşadığını belirterek ?Günümüzde bu biraz azaldı. Keşke o günler bir daha geri gelse. Mayıs ayının 15?inde papatyalar çıkar yaylada insan hastaysa bile iyileşirdi? dedi. 55 yaşındaki Kibar Altun da yaylada geçimini hayvancılıkla sağladığını dile getirip ?Eskiden yaylalar çok eğlenceli olurdu. Şenlikler olurdu şimdi o günleri arıyoruz? diye konuştu. ?EN KORUNAKLI ALANDA EVLER İNŞA EDİLDİ? Yanıklı Köyü Muhtarı Cemal Genç ise zor bir coğrafyaya sahip yaylalarında evlerin çığdan ve rüzgârdan korunaklı tek alanda iç içe inşa edildiğini söyledi. Atalarından kalan yaylacılık geleneğini sürdürmeye çalıştıklarını da vurgulayan Genç ?Büyüklerimiz zamanında en doğru yeri seçmiş. Yayladaki evlerin tamamı ahşap ve doğal? ifadelerinde bulundu.