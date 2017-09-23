(Görüntülü Haber)Arıtma tesisindeki çatlak denizi kırmızıya boyadı

Seyfi GÜL/FOÇA(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça İlçesi\'ne bağlı Yenifoça Mahallesi\'nde bulunan arıtma tesisindeki tanklardan birinin tahliye borusundaki çatlak nedeniyle ortaya çıkan sorun giderilmesine rağmen deniz kırmızı renge büründü. Yeni Foça Atık Su Arıtma Tesisi\'ndeki tanklardan birinin tahliye borusundaki çatlak sızıntı yarattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, durumun hemen fark edilerek 10 dakika içinde önlem alındığı ve arızanın giderildiği açıkladı. Ancak, bir süre devam eden sızıntı sonrası deniz kırmızıya büründü. İZSU yetkilileri, şu açıklamayı yaptı: \"Mevcut çatlaktaki arıza giderildi ancak bu süre içinde arıtma tesisi içindeki yağmur suyu hattına ulaşan tanktan gelen su, tesis dışındaki deşarj hattında bulunan mevcut suyun debisinin de fazla olması nedeniyle seyrelerek denize ulaştı. Sızıntı suyunun daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla iş makineleri ile hızla temizlik çalışması başlattık. Bariyer kurarak da gereken önlemi alacağız. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nı da bilgilendirdik.\" Yenifoçalı vatandaşlar, yeni inşa edilen tesiste böyle bir sızıntı yaşanmasını eleştirdi. Denizin kırmızıya bürünmüş halinin fotoğrafını çeken vatandaşlar, bunları sosyal medya üzerinden paylaşarak olayın tekrar yaşanmaması için yetkilileri önlem almaya çağırdı. FOTOĞRAFLI