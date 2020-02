(Görüntülü Haber)Antalyaspor - Kayserispor maçının ardından 1

Hamza Hamzaoğlu: \"Hiçbir oyuncum, kendi menfaatlerini takımın menfaatleri üzerinde düşünemez\" Marius Sumudica: \"Mücadele bize yakışmadı\" Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında Antalyaspor sahasında konuk ettiği Kayserispor\'u 2-1 yendi. Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kadro dışı bırakılan El Kabir için, \"Hiçbir oyuncum, menfaatlerini takımın menfaatleri üzerinde düşünemez\" dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi. Kayserispor\'un hem kendi sahasında hem de deplasmanda çok iyi oynayan bir takım olduğunu belirten Hamza Hazmzaoğlu, \"Hızlı hücumları çok iyi yapan bir takıma karşı oynadık. Aynı zamanda topun arkasından çok hızlı gelen, çabuk toparlanan ve rakibe de gol şansı fazla vermeyen bir takım. İşimizin zor olacağını biliyorduk. Buna göre hazırlandık ve şükürler olsun arkadaşlarım sahada görevlerini en iyi şekilde yerine getirdi\" dedi. \"FİNAL MAÇLARINA ÇIKACAĞIZ\" Gol yedikten sonra moral bozukken, tekrar reaksiyon gösterip toparlanmanın ve mücadele içine girmenin kolay olmadığına vurgu yapan Hamza Hamzaoğlu, \"Tekrar öne geçmek ve skoru korumak bugünkü en güzel kazanımlarımızdan biri idi. Her gün daha iyiye gidiyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda hem mücadele hem de oyun anlamında daha iyi bir Antalyaspor izletmeye çalışacağız. Ama işimizin zor olduğunu da biliyoruz. Çünkü, her takım gerçekten güçlü ve etkili. Bundan sonra final maçlarına çıkacağız. Haftaya Osmanlıspor ile oynayacağız. Onlar da iyi bir takım. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp sezon sonunda yerimize bakarız\" ifadelerini kullandı. \"DOUKARA\'NIN PERFORMANSI BİZİ MUTLU ETTİ\" Yekta Kurtuluş\'un orta alanda oynatılmasını da değerlendiren Hamzaoğlu, “Golü yiyince değişiklik planlarımız değişti. Yekta\'yı orta alanda pas trafiğini daha iyi hale getirmek, yorulan orta sahaya destek olmak için aldık. Topa sahip olma adına iyi de oldu. Hiçbir oyuncumu birbirinden ayıramam. Hepsi iyi oynadı, iyi mücadele ettiler. Biz artık şunu biliyoruz; iyi bir takımız. Daha iyi takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Birbirini seven bir grup var elimizde. Yeni transferimiz Doukara\'nın performansı bizi mutlu etti\" diye konuştu. EL KABİR\'İN KADRO DIŞI BIRAKILMASI El Kabir\'in kadro dışı bırakılmasına ilişkin sorulan soru üzerine konuşan Hamzaoğlu, \"El Kabir kendi kendisini takımın dışına itti. Biz de tamam dedik. Sen takımın biraz dışında kal dedik. O şimdi farklı bir hoca ile farklı bir sahada antrenmanlarını sürdürüyor. Şunu kısaca söylemek istiyorum. Takımın şu an ki durumunda hiçbir oyuncum, menfaatlerini takımın menfaatleri üzerinde düşünemez\" şeklinde konuştu. MARİUS SUMUDİCA: \"MÜCADELE BİZE YAKIŞMADI\" Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica ise haksız bir sonuç aldıklarını söyledi. Karşılaşmanın 90\'ıncı dakikasında gol yediklerini kaydeden Marius Sumudica, \"Uzun bir top geldi ve rakip oyuncu 3 futbolcunun arasından vurup golü attı. Kazanmayı daha fazla hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü, Deniz\'in kaleci ile karşı karşıya kalıp kaçırdığı bir pozisyon var. Maç 1-1 iken Levent\'in penaltı pozisyonu gibi kaçırdığı bir gol var. Futbol böyle bir şey. Atamadığınız zaman rakibiniz atıyor. Antalyaspor taraftarı için güzel bir sonuç oldu. Bizim için olmadı\" dedi. Avrupa için mücadele eden bir takıma bu futbolun yakışmadığını da sözlerine ekleyen Marius Sumudica, bir soru üzerine maçı bir oyuncunun değil takım olarak kaybettiklerini, eksik oyuncuların yokluğunu bahane olarak gösteremeyeceğini söyledi.