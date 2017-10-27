(Görüntülü Haber)Ampute Milli Futbol Takımı, JÖAK'ı ziyaret etti 1

Ercan ATA / Ankara,(DHA) - Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda (EAFF) kupanın sahibi olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı\'nı (JÖAK) ziyaret etti. Düzenlenen ziyarette, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve JÖAK Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu\'nun yanı sıra Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktör Uğur Özcan, futbolcular Alican Kuruyamaç, Muhammet Yeğen, Rahmi Özcan, Serkan Dereli, Fatih Karakuş, Selim Karadağ, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz, Mehmet Yunsur, Osman Çakmak ve Feyyaz Gözüaçık hazır bulundu. Orgeneral Arif Çetin ile Tuğgeneral Mustafa Başoğlu tarafındar karşılanan milliler daha sonra Şeref Salonu\'na geçti. Burada milli futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren Orgeneral Çetin, alınan nefesin şehitler ile gaziler sayesinde olduğunu ifade etti. Orgeneral Çetin, devletin her zaman Ampute Milli Takımı\'nın yanında olduğunu kaydederek, \"Yüce milletimiz, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmamıştır ve unutmayacaktır. Ampute Milli Takımı\'nı başarısından dolayı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımız, bakanlarımız ve diğer büyüklerimiz adına futbolcularımıza teşekkür ediyorum\" dedi. Kendisinin Güneydoğu gazisi olduğunu dile getiren Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak ise \"Gazi olduktan sonra devletimizi yöneten büyüklerimizin bizi bağrına basması çok değerliydi. Devletimizin bizi böyle sahiplenmesi, Avrupa şampiyonluğunu getirdi\" diye konuştu. Açıklamaların ardından Orgeneral Çetin, futbolculara hediye takdim etti. Ziyaretin son bölümünde ise futbolcular, özel eğitimli köpeklerin gösterisini izledi.