(Görüntülü Haber)Ambulans, otomobille çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da ambulansın, kavşakta otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. 112 Acil Servis\'e ait ihbar telefonuna Fatih Mahallesi Semt Pazarı\'nda bıçaklı yaralama olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine Yusuf Çetinkaya (48) yönetimindeki, 68 KS 692 plakalı ambulansla olay yerine gittiği sırada kavşakta Mustafa Özdemir\'in (46) kullandığı 68 AG 933 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans devrildi. Kazada ambulans şoförü Yusuf Çetinkaya, 112 Acil Servis Hizmetleri Başhekimi Dr. Nihan Başaran (33), sağlık memuru Çiğdem Baysan (23), otomobilde bulunan Sevgi Özdemir (42) ve Ümit Can Özdemir (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Mustafa Özdemir, \'\'Yoldan yeşil ışıkta normal geçiyordum. Ambulans aniden çıktı duramadık. Frene bastım ama mesafe yakındı.\'\' dedi. Ambulansın kaza yapması sonucu bıçaklı yaralama olayına da başka bir ambulansın gönderildiği öğrenildi. Kaza ile soruşturma sürüyor.