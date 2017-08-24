(Görüntülü Haber)Amanoslar'da PKK'lı teröristler 7 hektar makilik alanı yaktı (2)

30 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ Hatay\'ın Arsuz İlçesi\'nde operasyondaki güvenlik güçlerinin dün öğlen saatlerinde sıcak temas sağladığı PKK\'lı teröristlerin kaçarken ateşe verdiği ormanlık alanda yapılan incelemede, 30 hektarın alevlerden zarar gördüğü belirlendi. Geniş güvenlik önlemi altında soğutma çalışmlarının sürdüğü alanda incelemede bulunan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanın büyük bölümünün makilik olduğunu açıkladı. Operasyonun sürmesi nedeniyle geç müdahale edilebilen yangın dün kontrol altına alınmıştı. Güvenlik güçlerinin bölgede operasyonları da devam ediyor.