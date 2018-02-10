(Görüntülü Haber)Alparslan Kuytul, vakıf üyelerini dolandırdı iddiası

Haber ADANA ,(DHA)ADANA\'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na düzenlenen operasyonunda tutuklanan, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un dini ve insani duygularını kullanarak kendine inananları dolandırdığı iddia edildi. Adana\'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na düzenlenen operasyonunda Alparslan Kuytul, Taha Yasin Demir, İdris Birer, Erol Ardıç ve Ali Alagöz tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararı verilmiş, 17 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gizli tanık ve şikayetçi olan kişilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, Alparslan Kuytul\'un kendisini \'vakıf içerisinde\' eleştirilemez, sorgulanamaz bir lider haline getirdiği ve bu durumu kullanarak kendine inanlardan kişisel menfaat ve bu yolla kişisel nüfusunu attırmaya sağladığı öğrenildi. Kendine inananları bu yöntemle dolandırdığı da ileri sürülen Kuytul\'un ayrıca konuşmalarında \'Zeytin Dalı Harekatını\' eleştirdiğide kayıtlara geçti. Kuytul\'un ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinden, Afrine\'e yapılan operasyonlar hakkında olumsuz yorumlar yaptığı, bu konuşmalarda ise halkın vicdanını yaralayan, toplumda infial oluşturacak tabirler kullandığıda belirtildi.