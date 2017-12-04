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(Görüntülü Haber)Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet dereye uçtu: 1 yaralı

Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 4 metre yükseklikten dereye uçan kamyonetin sürücüsü Mehmet K

04 Aralık 2017 12:16

Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde 4 metre yükseklikten dereye uçan kamyonetin sürücüsü Mehmet K., yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Mehmet K.\'nın 1.40 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza, akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak\'ta meydana geldi. 43 yaşındaki Mehmet K.\'nın kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten dereye uçtu. Ters dönen kamyonette sıkışan Mehmet K. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mehmet K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Mehmet K.\'nın 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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