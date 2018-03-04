(Görüntülü Haber) Ali Yalçın: Küresel emperyalizmin şah damarı Fırat Kalkanı'nda kesildi

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - MEMUR- Sen ve Eğitim- Bir- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, \"Türkiye, küresel emperyalizmin ve istilacı Siyonizm\'in şah damarını Fırat Kalkanı Harekatı\'nda kesti\" dedi.



Eğitim- Bir- Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Şubesi tarafından bir düğün salonunda \'Eğitim- Bir- Sen Genel Başkanı Üyelerle Buluşuyor\' programı düzenlendi. Memur- Sen ve Eğitim- Bir- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın\'ın konuşmacı olduğu programı Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Özkal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle sendika üyeleri takip etti.



Programda konuşan Ali Yalçın, Türkiye\'nin güney sınırlarında olup biteni doğru görmek gerektiğini belirterek, \"Şu an yanı başımızda cereyan eden hadise sıradan bir hadise değil. Türkiye\'nin güney sınırlarındaki olay, Oded Yinon Planı\'nın sahaya sürülmüş halidir. Irak konusu çözüldü. Libya diye bir devletten bahsedilebilir mi? Tabi ki mümkün değil. Mısır ipotek altına alındı. İslam ülkeleri kadife devrimlerle yerle bir ediliyor\" dedi.



2000 yılından sonra Türkiye\'ye karşı 9 hamle yapıldığına dikkati çeken Yalçın, \"9 hamlenin tamamında da bu millet ayakta kalmayı başardı. Fırat Kalkanı ile başlayıp Afrin\'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı\'na kadar devam eden süreci okumakta ve anlamakta zorlanıyorsak, bu konuda çok okumak zorundayız. Türkiye küresel emperyalizmin ve istilacı Siyonizm\'in şah damarını Fırat Kalkanı Harekatı\'nda kesti. Şu an Afrin\'de küresel teröre karşı bir süpürme harekatı yaparak, \'Bunu başaramayacaksınız. Topunuz gelin\' diyor. Bu akıl doğru bir akıl\" diye konuştu.