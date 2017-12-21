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(Görüntülü Haber)(Aktüel)ASPİLSAN ENERJİ BAŞKANI BÖLÜK, YERLİ OTOMOBİL YÜKSEK İHTİMAL ELEKTRİKLİ OLACAK

Haber -Kamera Yasin DALKILIÇKAYSERİ, DHA)ASPİLSAN 2

21 Aralık 2017 17:20

Haber -Kamera Yasin DALKILIÇKAYSERİ, DHA)ASPİLSAN 2. Pil Teknolojileri ve Havacılık Kullanılan Akü Sistemleri çalıştayında konuşan Aspilsan Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük, üretilecek yerli otomobilin büyük ihtimalle elektrikli olacağını ifade etti.Kayseri\'de 2 gün sürecek 2. Pil Teknolojileri ve Havacılık Kullanılan Akü Sistemleri çalıştayı başladı. 4 oturum halinde yapılacak çalıştayda konuşma yapan Aspilsan Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük, Dünyada ve ülkemizde üzerinde çalıştığımız alanlarda çok hızlı gelişmeler meydana gelmektedir. Dünyada fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara, kamyonlara hatta otonom araçlara geçiş beklenenden hızlı olmakta dev şirketler birbirleri ile yarışmaktadır. Yenilebilinir enerji sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte enerji depolamalarına olan ihtiyaç artmaktadır. Dünya ile paralel olarak ülkemizde de çok büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Devletimizin büyük teşvik ve destekleri ile rüzgar ve güneş enerji sistemlerinde büyük yatırımlar yapılmış, yerli araç üretimi için karar alınmıştır. Yerli otomobil çok büyük ihtimalle elektrikli olacaktır. Her iki konuda da taşınabilir enerji teknolojileri çok önem kazanmaktadır. Özellikle elektrik aracın en önemli bölümünü güç kaynakları oluşturmaktadır. Savunma sanayilerinde modern batarya teknolojilerine olan ihtiyaç günden güne artmaktadır. Yerli üretimin en kısa zamanda hayata geçirilerek dışa bağımlılığın en aza indirilmesi maksadıyla üniversiteler ve sanayiler mutlaka çok yoğun ve yakın iş birliği içinde bulunmalıdır. İleri teknoloji ürünlerinin üretimine ağırlık vermemiz gerekir dedi. \' KISA SÜRE SONRA HELİKOPTER VE UÇAK AKÜSÜ ÜRETECEĞİZ Aspilsan\'ın sivil havacılıkta kullanılan uçaklarının akülerini üretmek için yaptığı sertifikasyon sürecinin sonuna gelindiğini ifade eden Başkan Bölük, Savunma sanayileri için özgün bataryalar ürettik. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde hava araçlarında aspilsan ürünleri kullanılmaktadır. Sivil havacılıkta kullanılan uçakların akülerini üretmek için 2016 yılında başlattığımız EAS sertifikasyon sürecinin sonuna geldik. Çok kısa bir süre sonra helikopter ve uçak aküsünü üreteceğiz. Üniversite, iş dünyası ve sektör olarak koordinasyonumuzda sıkıntı olduğunu değerlendiriyorum. Bu da Türkiye için emek, gaye ve zaman israfı olarak şekilleniyor. diyerek sözlerini tamamladı.

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