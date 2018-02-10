(Görüntülü Haber)Akdamar'ın susuzluğu, Kıbrıs modeliyle çözülecek

Orhan AŞAN-Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN Gölü içerisinde bulunan ve 21 Temmuz 2006\'da 4 Milyon TL harcanarak restore edilerek yılda bir kez ibadete açılan, ancak son 2 yıldır ayin yapılmayan tarihi Akdamar Kilisesi\'nin de bulunduğu Akdamar Adası\'na Van Gölü\'nün altından borularla tatlı su hattı çekilecek. 4,5 milyon liraya mal olması beklenen projeyle adaya yaklaşık 4 kilometrelik bir boru hatı çekilerek, ada susuzluktan kurtulacak ve yılın her mevsimi yeşil kalacak. Gevaş ilçesinde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi ile büyük öneme sahip olan Akdamar Adası, her yıl yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Geçen yıl ise bu rakam 120\'bine ulaştı. Yarım saatli bir tekne yolculuğunu ardından ulaşılan Akdamar Adası, yaz ve kış aylarında sunduğu görsel şölenle ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor. Ancak Mart ayından itibaren yeşillenen, Nisan ayından itibaren de badam ağaçlarının çiçek açmasıyla süslenen ada, Haziran ayının sonlarına doğru da yeşilliğini yavaş yavaş yitiriyor. Yaz ayların sonunda ise geriye kuru otlar ve kuru badam ağaçları kalıyor. ADA SÜREKLİ YEŞİL KALACAK Van Büyükşehir Belediyesi, adanın yeşil kalmasını sağlamak ve yıl içerisindeki ziyaretçi sayısını artırmak için yeni bir çalışma başlattı. Adanın sürekli yeşil kalması ve ziyaret edenlerin tatlı su ihtiyacını karşılamak amacıyla Kıbrıs modeli bir çalışma yapılmaya karar verildi. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Gevaş ilçesinden Akdamar Adası\'na kadar gölün altından geçirilecek 3.8 kilometrelik hat aracılığıyla, adaya tatlı su götürecek. Böylelikle ilkbahar ve yaz aylarında ada yeşil kalacak. SU ALTINDAN 3.8 KILOMETRE BORU ÇEKİLECEK Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, projenin bu yıl bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Vali Zorluoğlu, projenin büyük heyecanla karşılandığını belirterek, \"Akdamar Adası\'nı 2017 yılında 120 bin kişi ziyaret etti. Susuzluktan dolayı Nisan-Mayıs aylarında ada yeşilken diğer aylarda malesefe ağaçlar sulanamadığı için çöl iklimi yaşanıyor. Çünkü tatlı su yok. bundan dolayı Akdamar Adası\'na 3.8 kilometre hat çekmek suretiyle Kıbrıs örneğinde olduğu gibi su götürmek istiyoruz. Proje kapsamında yaklaşık 27 kilometrelik içme suyu hattı çekilecek. Hattın yaklaşık 4 kilometresi denizin altından geçecek. Projenin de 4.5 milyon liraya mal olması ön görülüyor. Bunun yanı sıra Akdamar sahilinde bulunan villalara, mahallelere ve jandarma komutanlığına da su hattı çekilecek \"dedi. ASIRLIK AĞAÇLAR KURTULACAK Akdamar Adası\'nın Van\'ın en önemli değerleri arasında olduğunu belirten Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ise projenin ilk olarak 2014 yılında gündeme geldiğini söyledi. Hakan, \"Adadaki badem ağaçlarının büyük kısmı asırlık ve endemik. Cumhuriyet öncesi dikilmiş ağaçlar var. Son yıllarda yaşanan iklim değişimini bölgemizde de yaşıyoruz. Son yıllarda ciddi bir kuraklık var. Tedbir almazsak adadaki ağaçların büyük kısmını kısa zamanda kaybederiz. Dünyaca bilinen adamızı sürekli yeşil kalması çok önemli. Bunu için geliştirilen proje de büyük bir sevinç yaşattı\" diye konuştu