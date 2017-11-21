T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Akçakoca'da şiddetli rüzgar balıkçı kayığını batırdı

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA) - DÜZCE’nin Akçakoca İlçesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle liman içindeki balıkçı kayığı ile sondaj platformu battı

21 Kasım 2017 22:10

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA) - DÜZCE’nin Akçakoca İlçesi\'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle liman içindeki balıkçı kayığı ile sondaj platformu battı. İlçede saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu. Akçakoca Limanı\'nda dalgaların boyu 6 metreyi buldu. Liman içine kadar ulaşan dalgalar nedeniyle bir balıkçı kayığı ile yatay dalgakıran projesi kapsamında sondaj çalışması yapan platform battı. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, olumsuz hava koşullarına karşı tüm balıkçıları uyardıklarını söyleyerek, \"Bu uyarıları rağmen bir balıkçı, kayığını güvenli bir yere çekmemiş. Bu kayık ile sondaj platformu battı\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayşenur YAMANAKÇAKOCA Düzce DHADÜZCEnin AkçakocaAkçakoca LimanıLimanAkçakoca SuKooperatifi Başkanı Mustafa KarakaşBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24