T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Akaryakıt istasyonunda maskeli ve silahlı soygun kamerada

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da kar maskeli silahlı soyguncu, geldiği akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Haluk Özçelik'i (48) darp edip, cebindeki 2 bin 500 lira parayı alarak kaçtı

21 Şubat 2018 12:49

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da kar maskeli silahlı soyguncu, geldiği akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Haluk Özçelik\'i (48) darp edip, cebindeki 2 bin 500 lira parayı alarak kaçtı. Boğuşma sırasında şüpheli kar maskesini ve kol saatini düşürürken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi\'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Haluk Özçelik, pompacı olarak çalıştığı akaryakıt istasyonunun arka bahçesinden gelen sesleri duyup, el feneriyle kontrol etmek istedi. Bu sırada kapının yanına saklanan maskeli ve silahlı bir kişi, Özçelik\'e saldırıp darp etti. Ardından başına silah dayadığı Özçelik\'in cebindeki 2 bin 500 liraya aldı. Bu sırada boğuşma yaşandı. Şüpheli, Özçelik\'e doğru ateş edip, yumrukladı. Aldığı yumruk darbeleriyle bayılan Özçelik yere düşerken, şüpheli ise kaçtı. Bir süre sonra kendisine gelen Haluk Özçelik\'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan Haluk Özçelik, Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, olay yerinde yapılan araştırmada, şüphelinin boğuşma sırasında düşürdüğü kol saati ve kar maskesi bulundu. Bu arada olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, kar maskeli 25-30 yaşlarındaki soyguncunun, akaryakıt istasyonunun arka bahçesine girdiği, ardından bahçeye çıkan Haluk Özçelik\'i darp ederek, paraları aldığı, ateş edip kaçtığı görüldü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSAHalukBoğuşmaOlayNilüferYolu CaddesiBuArdındanAldığıBirDarpDevlet HastanesiGörüntülerdePolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24