T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Afrin şehidi Halil İbrahim Aygül'ün acı haberi, Bursa'daki babasına verildi (2)

ŞEHİT BABASINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A, 'VATAN SAĞOLSUN' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda şehit Düşen Halil İbrahim Aygül'ün babası Mustafa Aygül'ü arayarak taziyede bulunarak başsağlığı diledi

04 Şubat 2018 12:59

ŞEHİT BABASINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A, \'VATAN SAĞOLSUN\' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda şehit Düşen Halil İbrahim Aygül\'ün babası Mustafa Aygül\'ü arayarak taziyede bulunarak başsağlığı diledi. Telefon görüşmesinde şehit babası Mustafa Aygül, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a \'Vatan Sağolsun\' dedi. İnegöl Kaymakamı Ali Akça, \"Babası İnegöl’de ikamet ediyor. Biz de babasını ziyaret ederek taziyede bulunduk. Şehidimizin annesi Çorum Alaca’da ikamet ediyor. Şehidimiz de Alaca ilçesine defnedilecek. Şehidimizin ailesine sabır diliyorum. Vatan sağolsun\" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, \"Hepimizin başı sağolsun. Var olma mücadelesi veriliyor. 5 şehitten bir tanesi de İnegöllü. İnegöl şehidine sahip çıktı, her zaman olduğu gibi. Biz de ailemizin bu acılı anında yanında olmak istedik. Şehit haberleri bizi daha çok birbirimize bağlıyor. Allah’ın izniyle birlik ve beraberliğimiz bozulmayacak. Vatan sağolsun\" diye konuştu. Baba Mustafa Aygül ve yakınları cenaze töreni için Çorum\'un Alaca ilçesine doğru yola çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BABASINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞANSAĞOLSUN Recep Tayyip ErdoğanDüşen HalilAygülMustafa AygülTelefonMustafa Aygül Cumhurbaşkanı ErdoğanSağolsunKaymakamı Ali AkçaBizAlacadaAlacaVatanBursa Büyükşehir Belediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24