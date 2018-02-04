(Görüntülü Haber)Afrin şehidi Halil İbrahim Aygül'ün acı haberi, Bursa'daki babasına verildi (2)

ŞEHİT BABASINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A, \'VATAN SAĞOLSUN\' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda şehit Düşen Halil İbrahim Aygül\'ün babası Mustafa Aygül\'ü arayarak taziyede bulunarak başsağlığı diledi. Telefon görüşmesinde şehit babası Mustafa Aygül, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a \'Vatan Sağolsun\' dedi. İnegöl Kaymakamı Ali Akça, \"Babası İnegöl’de ikamet ediyor. Biz de babasını ziyaret ederek taziyede bulunduk. Şehidimizin annesi Çorum Alaca’da ikamet ediyor. Şehidimiz de Alaca ilçesine defnedilecek. Şehidimizin ailesine sabır diliyorum. Vatan sağolsun\" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, \"Hepimizin başı sağolsun. Var olma mücadelesi veriliyor. 5 şehitten bir tanesi de İnegöllü. İnegöl şehidine sahip çıktı, her zaman olduğu gibi. Biz de ailemizin bu acılı anında yanında olmak istedik. Şehit haberleri bizi daha çok birbirimize bağlıyor. Allah’ın izniyle birlik ve beraberliğimiz bozulmayacak. Vatan sağolsun\" diye konuştu. Baba Mustafa Aygül ve yakınları cenaze töreni için Çorum\'un Alaca ilçesine doğru yola çıktı.