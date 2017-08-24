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(Görüntülü Haber)Adıyaman'da 313 polisle huzur operasyonu

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da 313 polisin katılımıyla kent genelinde huzur operasyonu düzenlendi

24 Ağustos 2017 12:24

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da 313 polisin katılımıyla kent genelinde huzur operasyonu düzenlendi. Merkez ve ilçelerde kafe ve eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 313 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, kafe, bar ve lokantalarda bulunanların üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Araç sürücüleri ise alkol kontrolünden geçirildi. Yapılan uygulamalarda bir çok bıçak ve sopaya el konuldu.

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