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(Görüntülü Haber)ADIYAMAN HALK EĞİTİM MERKEZİ'NİN DOĞALGAZINI KESTİLER

Haber-Kamera Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)HALK EĞİTİM MERKEZİ'NİN DOĞALGAZINI KESTİLER ADIYAMAN'ın Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün doğalgaz firması tarafından faturası ödenmediği iddiasıyla doğalgazı kesildi

09 Mayıs 2018 20:05

Haber-Kamera Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)HALK EĞİTİM MERKEZİ\'NİN DOĞALGAZINI KESTİLER ADIYAMAN\'ın Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nün doğalgaz firması tarafından faturası ödenmediği iddiasıyla doğalgazı kesildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir öGölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'müzün hiçbir borcu olmadığı halde doğalgaz firması tarafından doğalgazının kesilmesini esefle karşılıyorum. Borçları yok. Birde Halk Eğitim Merkezi sergisinin olduğu bir zamana getirilmesi üzücü bir hadise. Biz yasal olarak hakkımızı arayacağız. Şu anda Halk Eğitim Merkezi müdürlüğümüzün borcu olmadığı halde doğalgazının kesilmesi, ancak 1 Nisan Anaokulu \'muzunda Genel Müdürlükle ilgili bir sorundan dolayı 2 faturasında gecikme söz konusu. Onların da doğalgazları kesilmiş. Bir kamu kuruluşunun, kamu hizmeti veren bir kurumun 1-2 faturası ödenmemesi veya ödendiği halde doğalgazının kesilmesini normal bulamıyorumö dedi.

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