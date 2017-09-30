(Görüntülü Haber)Adana'da yasa dışı bahis operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı. Dün gece devriye gezen polisler ATM\'den para çeken Çukurova Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Serhan E.\'den şüphelendi. Üst araması yapan polis, Serhan E.\'nin üzerinde 10 bin lira buldu. Çelişkili ifadeler vermesi üzerine, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Serhan E. ifadesinde yasa dışı bahis sitesinden, kendisine günlük 20 bin lira para yatırıldığını, bu parayı sosyal medyadan tanıştığı Kemal D.\' ye teslim ettiğini bunun karşılığında da aylık 1500 lira para aldığını söyledi. Bu bilgi üzerine Kemal D. (30), Ercan D. (42) Ahmet G. (34), İlhami E. (34) ve Ünsal Ç. de (27) yakaladı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde de 43 bin lira para ele geçirildi. Bahis sitesini incelemeye alan polis, sitenin KKTC üzerinden faaliyet gösterdiğini, Adana sorumlusunun da Kemal D. olduğunu ortaya çıkardı. 6 şüpheli ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. FOTOĞRAFLI