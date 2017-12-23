(Görüntülü Haber)Adana'da kadın cinayeti

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 28 yaşındaki Gamze İlhan, tartıştığı resmi nikahsız eşi Soner Uçku tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84028 Sokak\'ta bulanan bir sitede meydana geldi. Bir çocukları olan Soner Uçku ve Gamze İlhan çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Uçku, yatak odasındaki Gamze İlhan\'ı çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra evden kaçtı. Kanlar içinde yığılan kadın evde bulunan yakınları tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirtilen genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gamze İlhan\'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Soner Uçku\'yu yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.