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(Görüntülü Haber)Adana'da 1'i lise öğrencisi 9 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına düzenlediği operasyonda yakalanan 9 kişiden 1'i lise öğrencisi çıktı

23 Eylül 2017 14:56

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına düzenlediği operasyonda yakalanan 9 kişiden 1\'i lise öğrencisi çıktı. Zanlılar çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Dağlıoğlu, İsmetpaşa ve Hürriyet Mahallesi\'ne düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Eser B. (34), Abdülmecit İ. (29) ve İlyas Ö. (28) suçüstü yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda 200 paket içime hazır esrar ele geçirildi. Ekipler, Hürriyet Mahallesi\'nde yaptıkları baskında ise Barış O. (31), Emre K. (18) ve Uğur K.\'yı (29) yakaladı. Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde 200 uyuşturucu hap, 200 paket esrar ve uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen bin 465 lira para ele geçirdi. Poşet içindeki uyuşturucuları satan Emre K.\'nın lise öğrencisi olduğu Isparta\'dan Adana\'ya geldiği ortaya çıkardı. Üçüncü operasyon ise İsmetpaşa Mahallesi\'ne gözaltına alınan Özgür A. (21), Yusuf A. (23) ve Kemal F.\'nin (24) üzerinden 100 uyuşturucu hap ve 600 paket esrar paketi ele geçirdi. Yakalanan 9 zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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