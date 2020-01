(Görüntülü Haber)Acılı aile sürücünün tutuklanmasını istedi

Timur TARLIĞ- Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 1 kişinin ölümüne yolaçan alkollü sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz eden, ölen 17 yaşındaki Mehmet Can Ardil\'in ailesi, bu duruma tepki gösterdi. Urla Adliyesi önünde basın açıklaması yapan aile ve avukatları kararın acılarını artırdığını belirterek, sürücü hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesini istedi. İzmir- Çeşme Ooyolu\'nda geçen 6 Ağustos’ta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, motosikleti bozulduğu için orta refüj bitiminde yardım bekleyen 3 kişiye çarptı. Kazada Mehmet Can Ardil hayatını kaybetti, Birol Güven yaralanırken, Ozan Ergün ise son anda kendisini refüje atarak kurtuldu. 0,87 promil alkollü olduğu tespit edilen omobilin sürücüsü 27 yaşındaki Burcu Göpür, tutuklanma talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 aylık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Can Ardil’in ailesi, arkadaşları ve avukatları bugün Urla Adliyesi önünde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Ellerinde ‘Kaza değil cinayet, Mehmet Can için adalet\' yazılı pankartlarla adliye önüne gelen yaklaşık 30 kişilik grup, “Adalet istiyoruz\" sloganı attı. Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Murat Ölmez, seslerini duyurmak için bu basın açıklaması yaptıklarını belirterek, “Şüphelinin dosya kapsamında edindiğimiz bilgiler ve kaza tutanağında 0.87 promil alkollü ve asli kusurlu olduğu mevcuttur. Sürücü şahıs hakkında Urla Cumhuriyet Başsavcılığınca her ne kadar tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilmişse de henüz aradan 1 gün dahi geçmeden adli kontrol talebiyle 3 aylığına serbest bırakılma kararı vermiştir. Biz avukatlar olarak zaman geçirmeden itirazımızı yaptık. Henüz sonuç çıkmadı. Bu karar acılı ailelerin ve avukatların vicdanında derin yaralar açmıştır\" dedi. \"TOPLUM VİCDANINDA HUKUK VE ADALETE OLAN İNANCI SARSMIŞTIR\" Avukat Erhan Koçyiğit ise, itirazda bulunduklarını belirterek, “Kaçma şüphesi olduğu ve henüz dosyaya girmeyen mevcut delilleri karartma ihtimalinin bulunduğu düşünüldüğünde şahsın tedbir amacıyla bir an önce tutuklanması yönünde taleplerimizi ilettik. Dosyaya elde ettiğimiz mevcut delilleri sunduk. Savcılık makamından yeniden tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği\'nden bu yönde karar vermesini bekliyoruz. Hukuki mücadelemiz devam ediyor. Toplum vicdanında hukuk ve adalete olan inancı sarsmıştır. Umarım bu hatadan en kısa sürede dönülür ve şahıs tutuklanarak yargılanmasına bu şekilde başlanır\" diye konuştu. “BENİM YAVRUMU DAHA 17 YAŞINDA KARA TOPRAĞA GÖMDÜ\" Konuşurken gözyaşlarını tutamayan acılı anne Duygu Özkan, henüz acılarının taze olduğunu belirterek karara isyan etti. Özkan, “Ben 17 yaşındaki yavrumu kaybetmişken bu yapılamaz haksızlık. Katliam bu. Benim yavrum öldü diğer yavrular yaralı. Bu katliamı yapanın içeri girmesini istiyorum. Benim yavrumu daha 17 yaşında kara toprağa gömdü. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ben yavrumun acısını yaşarken bana bu acıyı tekrar yaşattılar. Evlat anası olanlar bilir, yavrusu olanlar bilir. Benim acım kat kat arttı\" dedi. Mehmet Can Ardil’in babası Ferhat Ardil adalet istediğini söyledi. Ardil, 2 defa öldüğünü belirterek, “Bir evladımı toprağa verdiğimde öldüm, bir de bu alkollü sürücü serbest bırakıldığında öldüm. Daha benim 17 yaşındaki evladımın kanı yerde kurumamışken bu alkollü ve yüzde 100 kusurlu sürücünün serbest kalması hangi adalete hangi vicdana sığar. Avukatlarımızla, ailemizle, dostlarımızla bu hukuk mücadelesini sonuna kadar götüreceğiz. Bu sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyorum\" diye konuştu. Açıklamanın ardından, acılı anne Duygu Özkan yeğeni Ecrin Gündüz ve kardeşi Osman Gündüz’e sarılarak gözyaşı döktü.