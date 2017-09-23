(Görüntülü Haber)5 metre uzunluğundaki 'ağlı piton'

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Doğa Parkı\'na bağışlanan 5 metre uzunluğunda, 100 kiloluk ağlı piton yılanı, görenleri şaşırtıyor. Güneydoğu Asya\'da yaygın görülen, yaşam alanı olarak tropikal ormanları seven ağlı piton yılanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Doğa Parkı\'nda ilgiyle izleniyor. Hayvanat bahçesi içindeki Sürüngen Evi\'nde bulunan özel alanda yaşayan ağlı piton, uzunluğu ve cüssesiyle görenleri şaşkına çeviriyor. 1 ay önce hayvanat bahçesine bağışlanan ağlı piton, alışma sürecinin ardından kendisine ait daha geniş bir yaşam alanına nakil edilecek. Ağlı piton, ön tarafı camla kaplı, üç tarafı kapalı özel bölümde tutuluyor. Sürüngen Evi\'ni dolaşan meraklılar, dev yılanı uzun uzun inceleyerek selfie yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı sorumlu Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, Türkiye\'deki en büyük ağlı piton yılanının Antalya\'da olduğunu, uzunluğunun 5 metre, ağırlığının ise 100 kilo olduğunu kaydetti. Ağlı piton yılanlarının tropik yağmur ormanlarını, sulak ve bataklık alanları tercih ettiğini anlatan Arsun, \"Ağlı pitonlar küçük memelilerle ve kuşlarla beslenen bir tür. Çok iyi yüzücüler. Dişileri 3 ila 9 metreye kadar büyüyebiliyor. Ortalama ömürleri 20- 25 yıl. Bize gelen yılanın 5 veya 6 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Türkiye\'nin hiçbir hayvanat bahçesinde bu büyüklükte bir ağlı piton yılanı yok\" dedi.