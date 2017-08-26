(Görüntülü Haber)3 kilo 660 gram balık tutup, birinci oldu

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ\'da Çorlu İlçesi Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 8\'nci Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yapılan balık tutma yarışmasını 3 kilo 660 gram sazan yakalayan 17 yaşındaki Mert Oruç kazandı. Çorlu\'nun Gölbaşı Parkı göletinde düzenlenen yarışmaya 100 balıkçı katıldı. Sabah erken saatlerde parka gelen yarışmacılar en büyük sazan balığını yakalamak için olta attı. Yarışmayı Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Avcı ile Erdoğan Demirci de izledi. Yaklaşık olarak 5 saat içinde en büyük sazan balığı tutmak için yarışan balıkçılar verilen sürenin sona ermesiyle tuttukları balık ile jüri önüne çıkardı. Yapılan değerlendirmede 3 kilo 660 gramlık sazan balığı tutan Mert Oruç birinci oldu. Yarışmasının ikincisi Aydın Öztürk, üçüncüsü ise Oktay Kırbıyık oldu. En büyük balığı tuttuğu için çok sevinçli olduğunu ifade eden Mert Oruç, \"Küçüklüğümden beri balıkçılık yapıyorum. Çok heyecanlandım. Çekerken elim ayağım titredi. Bu civardaki en büyük balık bu. Çok mutluyum\" dedi. Çorlu Belediye Başkan yardımcısı Kemalettin Avcı bu yıl 8\'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında balık tutma yarışmasına büyük bir ilgi olduğunu ve bu ilgilinin her yıl daha da arttığını belirterek, \"Bu yıl festivalimizin 8\'incisini düzenliyoruz. Festival kapsamında balık tutma yarışmasını gerçekleştirdik. Bu yıl biraz daha ilginin fazla olması bizleri çok mutlu etmiştir. Artık bu geleneksel hale geldi. Bundan sonra da yapılacaktır\" dedi. Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren balıkçılara ödülleri verildi.