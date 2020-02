(Görüntülü Haber)2-(ÖZEL) Özkan Sümer: "Trabzonspor yarışın içinde olmazsa kaybeder"

\"Çok yönlü bir sıkıntı yaşıyoruz\" \"Sportif başarı varsa devamı gelir\" \"Her iyi oyuncu, ihtiyacın olan oyuncu değildir\" \"Trabzonspor\'un zamana ihtiyacı var\" \"Sorunları ikili ilişkilere göre çözüyoruz\" \"Hiçbir hocayla görüşmedik\" \"Altyapı ihmal edilmiş\" \"Biz kariyer satın almayacağız\" \"Trabzonspor yarışmacı takım olacak\" \"Futbol, barışın savaşıdır\" \"Şenol Güneş\'i çok severim\" \"Ligde yarışın hala devam ediyor olması güzel\" \"Medipol Başakşehir doğru kararlar veriyor\" \"Trabzonspor teslim olmaz\" \"Okay, Yusuf ve Abdülkadir\'in ayrılmalarını doğru bulmuyorum\" \"Arda\'nın Barcelona\'ya gitmesi hataydı\" İbrahim ALİOĞLU-Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) Trabzonspor Genel Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Özkan Sümer, Trabzonspor\'un içinde bulunduğu durumdan lig yarışına, Türk futbolundan yerli ve yabancı oyuncu tartışmasına kadar birçok konuda Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. \"ÇOK YÖNLÜ BİR SIKINTI YAŞIYORUZ\" Trabzonspor\'un büyük sıkıntılar içinde olduğunu belirten Özkan Sümer, zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek, \"Elbette Trabzonspor\'un çok yönlü bir sıkıntı yaşadığının herkes farkında. Bu sadece ekonomik bir zorluk değil. Sportif ve kitlesel bir zorluk da var. Beklentilere dönük olarak dağılma ve çözülme yaşıyor. Bütün bunları birleştirmek, buluşturmak hem bir plan, hem de zaman meselesi. Beklentileri hemen karşılamak için hızlı kararlardan daha çok, iyi bir araştırmayla, kuruma özgü karar ve uygulamaları öne çıkarmaya çalışıyoruz\" diye konuştu. \"SPORTİF BAŞARI VARSA DEVAMI GELİR\" Takımın zor bir süreçten geçtiğine değinen Sümer, \"İşimizin kolay olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü örneklere baktığımız zaman bizi pozitif anlamda etkileyecek bir örnek yok. Ülkenin de genel derdi bu. Ama biz daha çok kendimize özgü bir model üzerinde, araştırma içerisinde olarak çözümü yönetmeye çalışıyoruz. Ülkemizde kulüplerin birinci önceliği sportif başarı. Bu yanlış da değil, çünkü sportif başarı diğer şeylerin olması için en önemli ihtiyaç. O varsa kitle vardır, o varsa ekonomi düzelmiştir ve o varsa diğer imkanlar gelişmiştir gibi düşündüğümüzde sportif başarının öncelikle planlanması ve imkanların iyi kullanılması gerekiyor. Ülkemizdeki yaşadığımız en büyük zorluk olan sportif başarının yönetilme tarzındaki ihtiyacın iyi anlaşılması ve kullanılması yönündeki yanlışları iyi yönettiğimiz taktirde Trabzonspor, sportif başarı yönelişi içerisinde kendi kaynaklarını da etkin kullanması gibi hem potansiyel değeri hem de bir ihtiyacı olduğu da bilinmeli\" ifadelerini kullandı. \"HER İYİ OYUNCU, İHTİYACIN OLAN OYUNCU DEĞİLDİR\" Sümer, Trabzonspor\'un sadece ihtiyaç ve performans dengesine göre transfer yapacağını vurgulayarak, \"Bu yönde birleştirici yabancı oyuncuyu almak sorun değil. İhtiyaca dönük yararlılık değeri yüksek maliyeti uygun yabancı oyuncu yönündeki tercihlerimiz var. Bunun da çok ciddi ama teknik bir konu olduğunu da bilmek gerek. Herhangi bir takımının iyi oyuncusu meselesinden hep hareket ediyoruz. Oysa bize uygun oyuncu, farklı düşünülebilir. Ama her şeyden önce ihtiyacını bileceksin. Ne arıyorsun, nasıl arıyorsun ve nasıl tamamlamayı düşünüyorsun. Biz böyle bir planlama içerisinde hareket ederiz. Her iyi oyuncu, ihtiyacın olan oyuncu değildir. Bazen iyi oyuncular takıma kötü oyunculardan daha fazla zarar verir. Çünkü kitle onu destekler, takımda ondan verim alabilecek mi onu bekler. Diğer oyuncular da bundan olumsuz etkilenir. İhtiyaca uygun tamamlayıcı bir değerin maliyet hesabı yapılarak ama kesinlikle Trabzonspor\'un bir anda bütün performans düşüklüğünü bir anda çözmek değil, süreç içerisinde halletmek gibi akılcı bir yol izlemeye ihtiyaç var\" şeklinde konuştu. \"TRABZONSPOR\'UN ZAMANA İHTİYACI VAR\" Takım bünyesinde olan sıkıntılar için de Özkan Sümer şunları söyledi: \"Belli bir süre belirleyebilmek için Trabzonspor\'un mevcut şartlarının kararı verebilecek yeterlilikte olabilmesi lazım. Bazı futbolcular takımdan ayrılmak isteyebilir. Buna engel olmazsın. Ayrıca sözleşmesi biten futbolcular da var. Bu eksilme yönlerini de çok güvendiğimiz kendi kaynaklarımızdan katkı alacağımızı şimdiden kestirmek mümkün değil. Görünen o ki biz kendi kaynaklarımızı daha etkin kullanmak gibi bir zorunluluk içerisindeyiz. Süreci belirleyemememizin bir diğer nedeni de ligin şu anda devam ediyor olması. Lig devam ederken hocamızın da görüşlerini alarak teknik bir planlama yapacağız.\" \"SORUNLARI İKİLİ İLİŞKİLERE GÖRE ÇÖZÜYORUZ\" Türk sporunda yaşanan teknik sorunların ikili ilişkilere göre çözülmeye çalışıldığını söyleyen Sümer, \"Ülkemizdeki bazı şeyleri müşterek görmek gerekir. Bu kadar teknik bir olayı, teknik bir olay gibi ele almayıp, sadece ilişkiye dayalı veya bir takım insanların beğenisini veya çıkarını gözeterek hallettiğimiz için büyük birçok kulübümüzde büyük sorunlar yaşandığını söyleyebiliriz. Biz bu yanlışlara düşmek istemiyoruz. Önümüzü görerek ilerlemek istiyoruz. Hızlı kararlar almadan işi doğrulayarak ve birbirine bağlantılı kararlar alarak süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. Biraz zamana muhtaç olduğumuzu vurgulamak istiyorum\" dedi. \"HİÇBİR HOCAYLA GÖRÜŞMEDİK\" Teknik direktör Rıza Çalımbay ile de sürekli iletişimde olduğunu söyleten Özkan Sümer, \"Hoca ile görüştük, görüşüyoruz. Buna bir engel yok. O da bir teknik adam olarak düşüncelerini veya bu konuda önerilerini aktaracaktır ve bizim tarafımızdan da bu değerlendirilecektir. Kendi gözlemimiz ve şartlarımıza dönük olarak bunun nasıl uygulanacağı yönünde bir sonuca varacağız. Bu yönde hiçbir önyargımız yok. Kendisinin de öyle bir yargısının olmadığını düşünüyorum. Kesin birlikte devam edeceğiz ya da devam etmeyeceğiz gibi bir durumumuz yok. Böyle bir arayışımız da yok. Hiçbir hocayla görüşmedik. Bu kadar kısa sürede bu kadar önemli kararlar vermek doğru olmaz. Yanıltıcı olabilir. Yanılgılar da daha büyük bedellere neden olur\" açıklamasını yaptı. \"ALTYAPI İHMAL EDİLMİŞ\" Türk futboluna birçok genç yıldızı kazandıran bir futbol adamı olarak Trabzonspor altyapısına da değinen Özkan Sümer, \"Altyapı ihmal edilmiş. Müthiş potansiyeli var ama çok ciddi boyutta ihmal edilmiş. Trabzonspor\'un oyuncu ihtiyaçlarını altyapıdan değil, dışarıdan karşılama yönündeki anlayışı altyapının körelmesine veya yetersizliğine sebep olduğunu söyleyebiliriz. Herkesin bildiği gibi kullanılmayan şey, yok olur. Yeterince kullanmadık ve değerlendirmedik. Ama ona iyi yöneldiğimiz, ondan ihtiyacımızı karşılama yönünde konusunda bir kararlılık gösterdiğimiz zaman altyapı bu beklentilerin de üzerinde Trabzonspor ve diğer takımlara da verimlilik sağlamıştır\" diye konuştu. \"BİZ KARİYER SATIN ALMAYACAĞIZ\" Trabzonspor\'un takıma katacağı transferlerde çok dikkatli olacaklarını belirten Sümer, \"Transferde son derece seçici olmalıyız. Bu seçiciliğe oyuncunun maliyetini de dahil ediyoruz. Türkiye\'de oyuncu transferinde öncelik kariyer. Biz kariyer satın almak değil, oyuncunun verimliliğini dikkate alarak onu transfer etmek gibi bir anlayış içinde olacağız. Her şeyden önce ihtiyacımızı iyi tespit edeceğiz ve bu ihtiyacımızı nasıl oyuncularla gidereceğimiz yönünde bir fikrimiz olacak\" ifadelerini kullandı. Trabzonspor\'a geçmiş dönemlerde yapmış olduğu transferler sonrası şu anki göreviyle birlikte taraftarın büyük beklentileri için de Sümer, \"O günkü şartlarda takıma kattığımız oyuncular doğru oyunculardı. Bugünkü şartlarda da almamız gereken oyuncuların aynı vasıf ve maliyette olması söz konusu değil. Trabzonspor\'un oyun karakterine uygun transfer yapacağız\" dedi. \"TRABZONSPOR YARIŞMACI TAKIM OLACAK\" Şampiyonluk için konuşmasını belli temellere oturmak gerektiğini ve ciddiyetten uzak açıklamalar olduğunu söyleyen Sümer, \"Şampiyonluk vaatleri ciddiyetten uzak. Hiçbir takımın bu konuda bir güvencesi yok. Trabzonspor yarışabilir bir takım haline gelecek. Hem de iyi yarışabilir bir hale gelecek. Trabzonspor\'un oyun özelliği konusunda oluşmuş bir karakteri var. O karakter gözetilerek Trabzonspor\'un iyi bir yarışmacı takım olacağı yönünde beklentimiz var. Şampiyonluk iddiaları çok ciddiyetsiz. Sen iyileri yaparsın ama başkaları senden daha iyilerini yapabilir. Sportif başarının içinde birçok etken vardır. Bunları yok sayarak \'ben şu olacağım\' demekten en büyük seviyede olan en ciddi takımlar bile böyle mesajlar vermekten sakınır. Trabzonspor\'un gelişen ilerleyen ve büyüyen geleceğe dönük çok ciddi bir potansiyeli oluşturan bir takım izlenimi düşünülebilir. İyi ya da kusursuz takım dediğimiz bir anda olabilecek mesele değil. Doğru bilgi ve zamana ihtiyaç var. Gelişim içinde iyi bir revize olmaya da ihtiyaç var. İyi diyerek yaptığımız ve kattığımız uygulamalar yanlış olabilir ve bunları değiştirme konusunda bir beceri sergileyebilirsek ki bu bilgi beceri ve cesaret meselesidir\" diye konuştu. Trabzonspor\'un 50\'nci yılda belirlediği şampiyonluk planlamasının oyuncuları gerdiğini söylerken daha büyük problemlerin olduğuna değinen Sümer, \"Bunun etkisi olabilir ama somut bir tespit göremiyorum. Büyük sonuçlar ve vaatler oyuncuları gerer. Ama Trabzonspor\'un şu an yaşadığı sportif başarı yetersizliği ve tatminsizliği ona bağlanır şeklindeki aşırılığı da düşünmüyorum\" açıklamasını yaptı. \"TRABZONSPOR YARIŞIN İÇİNDE OLMAZSA KAYBEDER\" Takım içinde birçok sorunu çözeceklerini ama bunu yaparken de asla lig yarışından geri kalmayacaklarına da vurgu yapan Sümer, \"Trabzonspor olarak yarışmayı terk edersek başka şeyler de kaybederiz. Yarışma olacak ama yarışmanın seviyesi çok önemli. Yarışacağız diye bir şeyleri risk etmek ve aceleyle takıma şunu katalım, bunu katalım yanlışına düşmemiz söz konusu değil\" şeklinde konuştu. Yerli ve yabancı oyuncu kuralı için de Özkan Sümer şöyle konuştu: \"Gerekli olduğunda başkanlığım ve teknik direktörlüğümde de iki durumdan da yararlandım. Burada gereklilik ve yeterlilik ihtiyaca dönük olan seçim ve katma meselesi var. Bunu beceremediğimiz için bir takım zorluklar yaşadık. Bunu daha iyi yapmalıyız.\" \"FUTBOL BARIŞIN SAVAŞIDIR\" Futbolun içindeki şiddet için çok mücadele ettiğini belirten Sümer, \"Şiddete dikkat etmek için sadece tel örgüleri kaldırarak değil, istifa ederek de bunu ortaya koydum. Esas mesele orada. Şiddeti destekleyen bir takım karar mekanizmasını engelleyemediğimiz için, o yöndeki çaresizliğimden ötürü istifamın dikkat çekici olacağını umdum ama ne yazık ki öyle olmadı ve hala şiddet giderek, güçlenerek devam ediyor. Türk futbolunda çözmemiz gereken en önemli hadiselerden biri de şiddettir. Futbol, barışın savaşıdır. Biz futbolu şiddetin kaynağı haline getirmişsek burada çok ciddi düşünmek gerek\" yorumunu yaptı. \"ŞENOL GÜNEŞ\'İ ÇOK SEVERİM\" Trabzonspor tarihinin önemli isimlerinden olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilerleyen zamanlarda ki çalışma düşüncesi ile ilgili olarak da Sümer, \"Duygu ve düşünce başka ama Şenol çok sevdiğim, takdir ettiğim birisi. Benim öğrencim oldu ve hocalık zamanımda zaman zaman bir araya geldik. Ama bu ayrı bir şey. Şartlara göre değerlendirmeliyiz\" dedi. \"LİGDE YARIŞIN HALA DEVAM ETMESİ GÜZEL\" Özkan Sümer, şampiyonluk yarışı ile ilgili de, \"Şampiyonluk zor bir şey ama güzel bir yarış var. Ligin en güzel taraflarından birisi de yarışın bu seviyesi, ligin sonuna doğru yarışın hala devam etmesi. Futbolun kalitesi konusunda şuna da bakmak lazım. Biz kaç puandayız ve yarışan takımların puanlarına bir göz atarsak ligin kalitesi yönünde bir fikrimiz olur. Yarış yönünden bir tercih yapmayayım\" diye konuştu. \"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR DOĞRU KARARLAR VERİYOR\" Medipol Başakşehir\'in ligdeki başarılı performansı için de Özkan Sümer, \"Şimdi bu başarıda iki şey var. İnsan seçiminde doğru kararlar veriyor ve insan yönetiminde de doğru bir yaklaşım içinde olduğu için başarılılar\" açıklamasını yaptı. \"TRABZONSPOR TESLİM OLMAZ\" Trabzonspor\'un hiçbir şartta pes etmeyeceğini vurgulayan Sümer, \"Potansiyel olarak takımda yaşanacak ayrılıklara göre söylüyorum; kendi içimizden, bünyemizden ve kaynaklarımızdan bu açığı gidererek yarışmayı bir ölçüde sürdürebilecek bir planımız var. Olası ayrılıklar bizde ne gibi etki bırakır gibi anlayış ve arayış içindeyiz. Giden futbolculardan sonra Trabzonspor tamamen teslim olacak diye bir şey yok. Yarışçı bir karakter ortaya koyacağını umut ediyorum\" diye konuştu. Trabzonspor\'un pilot takımı 1461 Trabzon\'un yanlış yönetildiğine de vurgu yapan Sümer, \"Yanlış yönetimlerin sonucu olarak bu durum ortaya çıktı. 1461 Trabzon\'un çok büyük verimliliğine ihtiyaç vardı. Altyapıda oyuncu böyle bir profesyonel hayata çok hazır olamıyor. Bu eksikliği giderme konusunda düşünülen bir takımdır. İhmal edildi ligden düştü. Sorunlar yaşadı onu da verimli hale getirmek görevlerimizden biridir. Trabzonspor\'a oyuncu üretmenin vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri de 1461 Trabzon\'un verimliliğidir\" ifadelerini kullandı. \"OKAY, YUSUF VE ABDÜLKADİR\'İN AYRILMALARINI DOĞRU BULMUYORUM\" Trabzonspor\'un 3 genç milli futbolcusu Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için de Özkan Sümer şunları söyledi: \"Gitmelerinden yana değilim, doğru da bulmuyorum. Onlar sportif açıdan daha verimli olacaklar ve bu verimlilikleri onların değerini de büyütecek. Sonra Trabzonspor, prestij yönüyle de değerlendirerek bu futbolcuları iyi kulüplere göndererek ekonomik olarak fayda sağlamalı. Ama üçünün de Trabzonspor\'da çok işleri olduğunu düşünüyorum.\" \"ARDA\'NIN BARCELONA\'YA GİTMESİ HATAYDI\" Yurt dışına giden yerli futbolcular için de Özkan Sümer, \"Oyuncunun değeri kulübün çok önemli olmasına bağlı değil, kendi kalitesine uygun bir kulübe katılması meselesidir. Yoksa birçok genci ülkede de böyle kaybediyoruz. Genç bir oyuncu ve gelişebilir bir oyuncu iyi bir ortamda ve iyi imkanda büyüyeceği de kesin ama bir anda ailesinin etkisi veya menajer marifetleriyle oynayamayacağı büyük takımlara transfer oluyor ve sonunda orada oynama imkanı bulamadığı için yok olup gidiyor. Bundan sakınılmalı. Yurt dışında da böyle tercihler yapılıyor. Enes Ünal var. Enes çok erken hamle yaptı. Benim çok sevdiğim ve kaliteli bulduğum bir oyuncu. Ama bunların doğru bir şekilde Avrupa\'ya transfer olması gerekiyor. Avrupa hamlesi, onların oynayabileceği takım seçimini düşünerek yapılmalı. Yoksa yok olursun. Böyle örnekler var. Arda\'nın Barcelona\'ya gitmesi hataydı. Başka bir takıma gitseydi çok daha başarılı ve fark edilir olacaktı. Bizim övüneceğimiz ve sevinebileceğimiz bir Arda, yurt dışında futbolunu devam ettirmiş olacaktı. Barcelona ona zor geldi. Sonuçlara göre bir değerlendirme yapıyoruz tabii. Devamlılık sağlayamadı ve değerini kaybetmiş oldu\" açıklamasını yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Özkan Sümer\'in özel açıklamaları