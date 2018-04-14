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Dünya

(Görüntülü Haber)2-Mattis: İlk saldırı dalgası sona erdi

İrfan SAPMAZ / DHA - ABD Savunma Bakanı Mattis ile ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford, Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenledi

14 Nisan 2018 11:05

İrfan SAPMAZ / DHA - ABD Savunma Bakanı Mattis ile ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford, Pentagon\'da ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısından başlıklar şöyle: \"Bu saldırının amacı Suriye Devlet Başkanı Esad\'ın kimyasal silah saldırılarını caydırıcılık amacı taşıyor. Şimdilik kara harekatı başlatmayı düşünmüyoruz. Fransa ve İngiltere ile bu harekatı ortak düzenliyoruz. Suriye rejiminin masumlara kimyasal maddeler ile müdahale ettiğine eminiz ve elimizde deliller var. Burada kimyasal maddelerin ne olduğu yönünde elimizde deliller var. 1 saat önce Suriye\'deki hedefleri vurmaya başladık. İlk saldırı dalgamız sona erdi. İlerleyen saatlerde harekat ile ilgili daha geniş bilgileri sunacağız. Müttefiklerimiz ile görüş alış verişi içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi Suriye\'den kanıt ortaya çıkarmak çok zor biliyorsunuz. ABD Başkanının ulusal çıkarlarımızı korumak adına her türlü yetkisi var, bunu kullandık. Bu hedefleri seçme nedenimiz birinci derecede sivillerin zarar görmesini engellemek amacı taşıyor. Bölgede ve çevreye zararı en aza indirmek amacı seçildi. Elimizdeki kanıtlar daha önce yoktu dün bu kanıtlar elimize geçti. Çok yakından değerlendirdik ve çevreye herhangi bir zararı engellemek için tedbirler aldık. Gece boyunca bölgedeki hareketliliği takip ediyoruz, bilgi geldikçe sizler ile paylaşacağız. Rusya\'ya bir operasyon olacağını söyledik ancak hedefleri ve ne zaman başlayacağı konusunda bilgi vermedik. Bu hedeflerin Suriye\'nin kimyasal silahların kullanıma yönelik hedefler olduğunu göreceksiniz. Sadece bu hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirdik sadece.\"

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